В Сухопутних військах поінформували, що під час перевірки було з'ясовано, що громадянин є офіцером запасу, підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації не має.

Під час візиту відомої акторки Анджеліни Джолі в Україну водія у складі її групи забрали до територіального центру комплектування для з'ясування статусу військовозобов'язаного. Про це УНІАН повідомили в командуванні Сухопутних військ Збройних сил України.

Зазначається, що подія трапилась 4 листопада під час перевірки осіб на блокпосту біля міста Південноукраїнськ.

"Військовослужбовці 1 відділу Вознесенського РТЦК та СП і представники Вознесенського районного управління поліції з'ясували, що у громадянина України П. 1992 року народження відсутні військово-облікові документи. Його було супроводжено до 1 відділу Вознесенського районного ТЦК та СП для з'ясування статусу військовозобов'язаного", - йдеться у повідомленні.

В Сухопутних військах поінформували, що під час перевірки з'ясовано, що громадянин є офіцером запасу, підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації не має. Відповідно до висновку військово-лікарської комісії від червня 2025 року є придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони.

"Зауважимо, що громадянин в якості водія перебував у складі групи, яка супроводжувала закордонну акторку Анджеліну Джолі. На час з'ясування всіх обставин ця група знаходилася поруч. Коли було з'ясовано всі обставини, відома акторка продовжила свій запланований шлях далі. Ні вона, ні її представники не впливали на роботу військовослужбовців і держслужбовців ТЦК та СП, як це намагаються подати деякі дописи у мережі Інтернет", - пояснили в командуванні.

Крім того, там додали, що наразі громадянин П. готується до військової служби за мобілізацією.

Візит Джолі до України

Як повідомляв УНІАН, Джолі відвідала український Херсон. За даними місцевих пабліків і ЗМІ, зірка побувала в медустановах міста, зокрема, була в пологовому будинку та дитячій лікарні.

Візит було організовано в рамках програми благодійної допомоги.

Крім того, опубліковано відео, на якому начальник Херсонської МВА вручив Анджеліні Джолі пам'ятний коїн "Херсон". На ньому зображено стелу на в'їзді до міста та площа Свободи, де херсонці збиралися на мітинги під час окупації.

