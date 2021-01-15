15 січня - 15-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 350 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 2 січня Юліанського календаря.

Яке свято 15 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються День народження Вікіпедії, День пошуку зниклої луни і Міжнародний день фетишу.

У США - гуманний день, День чайного гриба, День капелюха, День свіжовичавленого соку, День бублика, День полуничного морозива, в Індонезії - День моря й океану, в Йорданії - День дерева, в Єгипті і на Мальті - День посадки дерев, в Індії - День Армії, у Венесуелі - День вчителя, у Литві - День Клайпедського краю, у Британії - День вибоїни, у Нігерії - День збройних сил.

Пам'ятні дати 15 січня, річниці та події

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рік15 січня 1759 року був відкритий для публіки Британський музей.

У 1826 році вийшов перший випуск французької газети «Le Figaro».

У 1892 році були вперше опубліковані, причому в шкільній газеті, правила баскетболу. Це зробив Джеймс Нейсміт - канадсько-американський тренер і новатор, творець баскетболу. Нейсміт працював викладачем фізичного виховання у Спрингфілдській міжнародній тренувальній школі в США. У пошуках збільшення фізичних навантажень для студентів у зимовий час він і придумав цю гру з м'ячем у залі.

У 1919 році Бостон затопило патокою. У районі Норт-енд вибухнув гігантський резервуар з мелясою, й хвиля цукровмісної рідини пронеслася вулицями міста зі швидкістю близько 60 км/год. Жертвою затоплення стала 21 людина, ще 150 потрапили до лікарень. Катастрофа сталася на алкогольному заводі компанії Purity Distilling Company під час поступової реалізації «сухого закону». Ферментована меляса в той час широко використовувалася для отримання етанолу. Напередодні введення повної заборони на виробництво алкоголю власники прагнули виготовити й реалізувати якомога більшу кількість продукції. День видався спекотним. Мабуть, через втому металу в переповненому резервуарі з 8700 м3 патоки (діаметром 27 м, висотою 15 м) розійшлися з'єднані заклепками сталеві листи. Очевидці чули гучні звуки, що нагадують кулеметні черги. Земля здригнулася, наче пройшов поїзд. На вулиці міста хлинула хвиля патоки висотою від 2,5 до 4,5 м. Тиск патоки було настільки великим, що зрушив зі шляхів вантажний потяг. Довколишні будівлі були затоплені на метрову висоту, деякі з них обвалилися. Люди, коні гинули від задухи, будучи нездатними вибратися з в'язкої речовини. Рятувальна операція тривала чотири дні. У зоні катастрофи був розгорнутий пересувний госпіталь «Червоного Хреста». Для ліквідації наслідків у Бостон увійшов підрозділ ВМС США. Витягнуті з патоки тіла впізнати було практично неможливо. На очищення вулиць пішло 87 тисяч людино-годин. Довгий час місцеві жителі страждали від задухи та кашлю. Місцеві жителі подали позов на власників резервуара. Хоча останні звинувачували в організації вибуху анархістів, постраждалі все ж домоглися виплат загальною сумою 600 тисяч доларів (приблизно 8,5 мільйона доларів за курсом 2015 року). Резервуар відновлювати не стали, сьогодні на його місці розташований бейсбольний майданчик. За словами бостонців, навіть зараз у спекотні дні від старих будинків виходить запах карамелі.

У 1943 році було завершено будівництво будівлі Пентагону. Пентагон (від грец. pentagonon-п'ятикутник) - назва будівлі Міністерства оборони США, яка має форму правильного п'ятикутника, розташована в штаті Вірджинія неподалік від Вашингтона. Вона вважається найбільшою адміністративною будівлею в світі і найбільш захищеним об'єктом у США. Військовий міністр США Генрі Л. Стімсон у травні 1941 року звернувся до президента Франкліна Рузвельта з проханням виділити додаткові території для свого відомства, з огляду на Другу світову війну, що насувалася на світ. У результаті було прийнято рішення про будівництво нової будівлі в Арлінгтоні, штат Вірджинія, яка повинно була стати «широкою, але не високою», а в умовах війни – ще й з мінімальним використанням сталевих конструкцій. Створення проекту нової будівлі було доручено архітектору Джорджу Бергстрому (1876-1955). Будівництво, що розпочалося 11 вересня 1941 року, велося активними темпами і ще більш прискорилося після атаки японців на Перл-Харбор у грудні 1941 року. 15 січня 1943 року будівництво Пентагону, в якому розмістилося Міністерство оборони США, було закінчено. Дивно, але найбільшу будівлю 20 століття було зведено всього за 16 місяців з піску й залізобетону, ставши одним із найбільш інноваційних та унікальних споруд. Простота споруди в умовах війни мала принципове значення. В цілому, це будівництво обійшлося Америці більш ніж у 83 млн доларів. Пентагон і сьогодні є найбільшим у світі за займаною площею адміністративною будівлею (604 000 кв.м), що охоплює 29 акрів землі (116 000 кв. м), крім того, 21 000 кв. м займає внутрішній двір. Будівля складається з п'яти кілець, кожне з яких має п'ять зовнішніх граней та п'ять поверхів. Усі п'ять боків будівлі рівні, довжина кожної з них – 281 м. Крім п'яти надземних є й два підземних поверхи. Незважаючи на значні розміри споруди, потрапити з однієї частини будівлі в іншу легко – для цього знадобиться всього кілька хвилин, оскільки весь комплекс перетинають численні коридори, протяжність яких становить майже 30 км. Усього в будівлі працює близько 26 тисяч співробітників – це військові та цивільні особи. Пентагон – практично маленьке місто. У внутрішньому дворику розташований продуктовий магазин і прекрасний парк. У будівлі також є безліч кафе, ресторанів, банків, магазинів, офісів та інших організацій, розташованих тут для обслуговування працівників Міністерства. На початку 1990-х років у будівлі була проведена модернізація – вдосконалені системи вентиляції, опалення та енергопостачання, встановлені нові комп'ютерні сервери, поліпшена система безпеки. Тут розташовані департамент армії, військово-морський департамент, департамент Військово-повітряних сил, відомство Міністра оборони, об'єднаний комітет начальників штабів та інші відомства. Були в історії Пентагону й теракти. Наприклад, у середині 1990-х років бомби сюди приходили разом із посилками. Одна з них зруйнувала відділ доставки, в результаті чого вся система доставки пошти була модернізована. Але найбільш «руйнівна» сталася 11 вересня 2001 року, коли захоплений терористами пасажирський авіалайнер Боїнг 757-200 врізався в ліве зовнішнє крило будівлі, виникла сильна пожежа, загинули люди. Реставрація будівлі тривала більш як рік. У відновленому крилі був створений Меморіал на пам'ять про загиблих співробітників Міністерства оборони і пасажирів літака. Останнім часом у зв'язку зі зростаючим числом кібер-атак та терористичних загроз, безпеці Пентагону приділяється все більша увага. Але, незважаючи на всю секретність, у Пентагоні проводяться екскурсії для широкої публіки. Щорічно його відвідує близько 100 тисяч осіб.

У 1993 в США на телеканалі NBC вийшла в ефір остання, 2137, серія мильної опери «Санта-Барбара».

15 січня 2001 року - День народження Вікіпедії, універсальної енциклопедії у всесвітній мережі Інтернет. За обсягом відомостей і тематичним охопленням Вікіпедія вважається найповнішою енциклопедією з коли-небудь створених в історії людства. Прабатьком Вікіпедії прийнято вважати Nupedia - проект енциклопедії англійською мовою, що реалізує принципи свободи інформації. Статті для неї писали вчені й люди з академічного середовища, а засновниками були Ларрі Сенгер і Джиммі Вейлс. Щоб прискорити поповнення енциклопедії, 15 січня 2001 року Вейлс і Сенгер відкрили сайт «Вікіпедія». Відтоді брати участь в редагуванні енциклопедії міг будь-який користувач всесвітньої мережі. Вікіпедія отримала свою назву від використовуваної для її реалізації технології «Вікі». У перекладі з гавайської мови Вікі означає «швидко». У травні 2001 року були запущені мовні розділи Вікіпедії. Зараз їх налічується понад 260. Вікіпедія входить у десятку найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів світу.

У 2009 році екіпаж американського аеробуса А-320 зумів врятувати від загибелі 150 пасажирів, посадивши літак з двигунами, що відмовилися, на воду річки Гудзон.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 15 січня вшановує пам'ять Сильвестра. Вважається, що святий зловив Левіафана - гігантського морського змія і таким чином запобіг кінцеві світу. Інші назви свята «Сильвестрів день», «Куряче свято».

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна стригтися. Оскільки день має прямий стосунок до курей, то краще не їсти курятину, від м'яса будь-якої птиці, та й від інших видів м'яса краще відмовитися.

Прикмети на 15 січня

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сорока ховається під дах - до снігу;

- місяць з гострими краями - до сильного вітру, з м'якими - до хуртовини.

15 січня іменини

Іменини у Сергія, Феогена, Уляни, Іти і Павла.

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Автор: Нана Чорна