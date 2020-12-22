Свято особливо шанують вагітні жінки, адже його пов'язують із непорочним зачаттям праведною Анною доньки – Діви Марії.

Кожного року 22 грудня православні та греко-католики відзначають День святої Анни. Свято встановлене на згадку про непорочне зачаття праведною Анною дочки Марії – матері Ісуса Христа.

Свята Анна: історія матері Богородиці

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікСвята Анна була молодшою донькою священика Матфана з Віфлеєму. Вона вийшла заміж за святого Іоакима, який був родом з Галлії. Багато років бездітна подружня пара просила Господа про дарування їм потомства, обіцяючи присвятити дитину служінню йому. Коли Іоаким і Анна були вже у похилому віці сталося диво – з'явився ангел і сповістив, що скоро у них з'явиться донька, якій судилося народити великого рятівника роду людського.

Пресвята Діва Марія була зачата в Єрусалимі, де й народилася через 9 місяців. Коли дівчинці виповнилося три роки, її батьки виконали дану Господові обітницю – привели Марію до Єрусалимського Храму. Після цього вони, залишивши доньку в храмі, повернулися додому. Іоаким і Анна шануються церквою як Богоотці, оскільки є предками Христа по плоті.

Про що просять святу Анну

Здавна це свято особливо шанується вагітними жінками. Вони сподіваються на заступництво Діви Марії та її батьків Анни і Іоакима.

Свята Анна вважається захисницею жінок, вагітних і немовлят. Якщо дитина захворіла, варто звернутися до святої з молитвою. Також у допомогу праведної Анни вірять ті, хто зіткнувся з проблемою безпліддя.

Молитва до праведної Анни

Із серцем, повним найщирішої пошани, припадаю перед Тобою, блаженна свята Анно! Ти – це упривілейоване й особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами й святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку: дати життя скарбниці всіх ласк, тій блаженній між жінками, Матері Воплоченого Слова, Пресвятій Діві Марії. Прошу Тебе, наймилостивіша Свята, зволи прийняти мене до числа Твоїх праведних слуг.

Обіцяю Тобі, ціле моє життя вірно Тебе почитати.

Візьми мене під Свою могутню опіку й випроси мені в Бога ласку, щоб я дбав(-ла) за ті чесноти, якими Ти так щедро була прикрашена. Випроси мені, щоб я пізнав(-ла) свої гріхи й правдиво жалував(-ла) за них, живо любив Ісуса й Марію та вірно й постійно сповняв(-ла) обов’язки свого стану.

Визволи мене з усіх небезпек цього життя й прийди до мене з поміччю в годині моєї смерті, щоб я спас(-ла)ся й дістав(-ла)ся до неба і там разом з Тобою, найщасливіша Мати, величав(-ла) і вихваляв(-ла) Боже Слово, що сталося чоловіком у лоні Твоєї Пресвятої Доні, Діви Марії. Амінь.

Що можна та заборонено робити у свято Анни

Більшість традицій цього дня стосуються жінок, що чекають на дитину. Майбутнім матерям заборонялося братися за будь-яку роботу: не можна прясти, шити, вишивати, в'язати, прибирати будинок. Не допускали вагітних до відкритого вогню й приготування їжі в печі.

Бездітні пари у свято праведної Анни йшли до церкви і просили дарувати їм дитину. А молоді дівчата збиралися на вечорниці, де обговорювали підготовку до прийдешнього Різдва та робили святкові прикраси.

Прикмети та повір’я на День Анни

Ніч на День святої Анни є найдовшою у році. На це свято припадає зимове сонцестояння, після чого дні поступово стають довшими, а ночі – коротшими. Наші предки на Анни спостерігали за погодою, щоб визначити, якою буде зима й прийдешній рік. Існують, зокрема, такі прикмети:

Читайте такожРіздвяний піст 2020-2021: що не можна робити та їсти, харчування по дняхпісля Анни сонце повертає на літо, а зима – на мороз;

ясне сонце – на Новий рік буде сильний мороз, а, якщо ясно, на деревах іній – під Новий рік буде відлига;

яка Анна до полудня – така зима до кінця грудня;

яка Анна до нічки – така зима до весни;

якщо іній покриває дерева – до хорошого врожаю;

дощ на свято Анни – вся весна буде дощовою;

тихий і безвітряний день – на врожай фруктів;

якщо на зимову Анну сніг лежить впритул до паркану – то буде неврожайним літо.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН