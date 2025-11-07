Прем'єра запланована на грудень.

Вийшов новий трейлер фентезійного серіалу від Disney про Персі Джексона, другий сезон якого стартує вже незабаром.

Як повідомляє Screen Rant, новий анонс дає чіткіше уявлення фанатам про другий сезон серіалу "Персі Джексон та Олімпійці". Традиційно сюжет заснований на пригодницькій трилогії Ріка Ріордана. Основою другого сезону стала книга "Море чудовиськ".

Персі зі своїми друзями вирушає у небезпечну подорож, щоб врятувати табір напівкровок. Окрім школи, хлопець намагатиметься повернути свого друга Гровера та перемогти у зіткненні з Люком, який очолює повстання напівбогів проти олімпійців. Також у нових серіях буде приділено більше екранного часу зведеному брату головного героя - циклопу Тайсону.

До акторського складу традиційно входять Вокер Скобелл, Лія Сава Джеффріс та Аріан Сімхарді. Також глядачі побачать Деніел Дімер, Діор Гуджон, Кортні Б. Венс, Сандра Бернхард, Крістен Шаал та інші.

Персі Джексон та Олімпійці 2 сезон - трейлер

Прем'єра другого сезону "Персі Джексон та Олімпійці" відбудеться 10 грудня. Варто зазначити, що серіал вже було продовжено. Третя частина перебуває у виробництві.

До слова, нещодавно був оприлюднений трейлер іншого популярного серіалу - "Дивні дива".

