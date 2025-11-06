Представники найбільшого військового альянсу на планеті далі західних регіонів України не заїзджають, кажуть в Херсонській ОВА.

Приїзд до Херсона персони такого рівня як відома акторка Анджеліна Джолі - це дуже поважно. Про це заявив заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі "Ми Україна".

"Жінки, особливо такого рівня, які приїжджають в Херсон, - це дуже для нас чуттєво, і ми розуміємо, яка це допомога", - сказав він.

За його словами, навіть представники НАТО збираються десь в західній частині України, в умовно безпечних зонах.

"А такі жінки, як Анджеліна Джолі, можуть дозволити собі поїхати в таке небезпечне місто, як Херсон. Приїжджати сюди - це дуже поважно. І наскільки я знаю, вона відвідала дитячу лікарню, відвідала декілька інших лікарень, поспілкувалася з дітьми. Ми дуже вдячні за це, за те, що такі люди приїжджають, тому що іноді здається, що про нас забули, але ми бачимо, що ні. І, я думаю, що після її візиту набагато збільшиться і допомога, і згадки про Херсон", - пояснив Толоконніков.

Візит Анджеліни Джолі до Херсона

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Джолі відвідала український Херсон. Зірка побувала в медустановах міста, зокрема, була в пологовому будинку та дитячій лікарні. Візит було організовано в рамках програми благодійної допомоги.

Під час візиту начальник Херсонської МВА вручив акторці пам'ятний коїн "Херсон". На ньому зображено стелу на в'їзді до міста та площа Свободи, де херсонці збиралися на мітинги під час окупації.

Цю подію дещо затьмарив скандал із затриманням на блок-посту одного із чоловіків, які супруводжували акторку. Громадянина України, який був водієм в кортежі, забрали до територіального центру комплектування для з'ясування статусу військовозобов'язаного. Виявилось, що він є офіцером запасу, підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації не має.

