Затримання охоронця Джолі: в ТЦК зробили заяву

Представники ТЦК зазначають, що їхні представники діяли в межах закону, затримуючи чоловіка, що супроводжував зірку.

Миколаївський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент з особою, яка супроводжувала голлівудську зірку, амбасадорку доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліну Джолі під час її візиту в Херсон.

Як повідомили представники ТЦК у коментарі "Укрінформу", інцидент з чоловіком, який супроводжував Джолі дійсно стався у місті Південноукраїнськ Миколаївської області. Втім, все відбувалося в рамках закону.

"Але все відбулося згідно з чинним законодавством", - зазначили в ТЦК.

Затримання охоронця Джолі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Анджеліна Джолі приїхала до Херсону. Повідомлялося, що актриса відвідала українське місто з гуманітарною місією.

Джолі перейшла український кордон пішки і не повідомляла владу про свій візит, пише видання Politico з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

На Миколаївщині співробітники ТЦК зупинили кортеж Анджеліни Джолі та затримали її охоронця. Джерела УНІАН у Сухопутних військах повідомили, що у водія під час перевірки не було при собі військово-облікових документів.

