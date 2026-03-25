Netflix показав трейлер трилера Apex, в якому Шарліз Терон тікає від серійного вбивці

Екшн-трилер "Верхівковий хижак" стане доступний на Netflix з 24 квітня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер екшн-трилера про виживання "Верхівковий хижак" (Apex), також відоманий під назвою "Вершина".

В центрі сюжету фільму – жінка на ім'я Саша, яка, переживаючи особисту втрату, вирішує випробувати свої сили у суворій дикій природі Австралії. Але раптово виявляється, що окрім стихії їй загрожує безжальний і смертоносний "хижак" – божевільний серійний вбивця, який пропонує пограти їй в "кішки-мишки".

Головну роль у стрічці зіграла оскароносна Шарліз Терон ("Адвокат диявола", "Монстр", "Прометей", "Шалений Макс: Дорога гніву", "Сенсація", франшизи "Стара гвардія", "Форсаж").

Образ її опонента у фільмі втілив британський актор Тарон Еджертон ("Рокетмен", "Ручна поклажа", франшиза Kingsman, серіали "Чорний птах", "Дим").

Ще одну роль у фільмі зіграв австралієць Ерік Бана ("Падіння "Чорного яструба", "Галк", "Троя", "Мюнхен", "Зоряний шлях", "Король Артур: Легенда меча"). Однак кого саме він зіграє, з трейлера незрозуміло.

Зняв новинку ісландський режисер Бальтасар Кормакур, для якого це вже не перший фільм про виживання – до цього він зняв трилери "Еверест", "У полоні стихії" та "Звір".

