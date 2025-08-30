За право додивитися фільм доведеться поборотися.

Стрічка "Довга хода", яка є екранізацією антиутопічного роману Стівена Кінга, отримає незвичайний промо-показ.

Як пише Consequence, сьогодні у Culver Theater в Лос-Анджелесі відбудеться спеціальний показ для інфлюенсерів, де глядачам доведеться переглядати фільм, ідучи на бігових доріжках.

Гості мають зберігати швидкість щонайменше три милі на годину (близько 4,8 км/год), інакше їх виводитимуть з зали. І хоча переможці не отримають ані багатств, ані виконаного бажання, як у фільмі, це буде незабутній досвід та оригінальний спосіб "прожити" сюжет.

Фільм Довга хода

The Long Walk - це антиутопічна драма, заснована на однойменному романі Стівена Кінга, який він написав під псевдонімом Річард Бахман ще у 1979 році.

Сюжет розгортається довкола жорстокого випробування: сто юнаків беруть участь у безперервній пішій ході, де не можна сповільнюватися та зупинятися. Той, хто протримається найдовше, отримає головний приз, а решта платять найвищу ціну.

Режисером виступив Френсіс Лоуренс, відомий за "Голодними іграми" та "Я - легенда". У головних ролях - Купер Гоффман, знайомий глядачам за фільмом "Локрична піца", та Девід Джонссон, який зіграв у "Чужий: Ромул" і серіалі "Індустрія".

Серед акторського складу також - Бен Ван ("Карате Кід: Легенди"), Роман Гріффін Девіс ("Кролик Джоджо") та Джуді Грір ("Світ Юрського періоду", "Людина-мураха"). Окремо варто відзначити Марка Гемілла (франшиза "Зоряні війни"), амбасадора UNITED24.

