Фільм має одну додаткову сцену в самому кінці титрів.

15 червня 2023 року в український прокат вийшов багатостраждальний "Флеш" (The Flash), що став тринадцятим фільмом в рамках розширеного кіновсесвіту DC.

Події фільму відбуваються невдовзі після фіналу "Ліги справедливості". Баррі Аллен, він же Флеш, вирішив застосувати свої здібності для подорожі в минуле, щоб запобігти вбивству своєї матері, в якому потім несправедливо звинуватили його батька. Втім, як зазвичай буває з подорожами у часі та змінами минулого, щось пішло не так – Баррі ненароком змінив майбутнє та опинився у пастці інакшої реальності. Дійсність цього світу виявляється не надто приємною: повернувся генерал Зод, знову намагаючись знищити Землю, а супергероїв, до яких можна було б звернутися по допомогу, просто не існує. Тепер Баррі має об'єднатися з Баррі з цього світу та зовсім іншим Бетменом, а ще відшукати місцевого Супермена, який виявиться Супергерл. Детальний огляд фільму ви вже можете почитати в нашій окремій рецензії.

При цьому, в самому кінці фільму, після усіх титрів, є одна додаткова сцена.

Обережно, попереду спойлери!

По суті, сцена після титрів є продовженням кінцівки фільму "Флеш" – коли Баррі все ж виправляє усі помилки та повертається в свою реальність, він вважає, що йому вдалося уникнути помітних змін майбутнього. Втім, пізніше він з'ясовує, що тепер тут живе ще один зовсім інших Бетмен – замість персонажа Бена Аффлека з'являється персонаж Джорджа Клуні, якого він грав у фільмі "Бетмен і Робін" 1997 року.

У сцені після титрів Баррі виходить з бару разом з Акваменом, який хоч і виглядає так само, як і раніше, але все ж здається трошки інакшим за поведінкою. Баррі намагається переконати його, що у цьому світі тепер інший Бетмен.

При цьому ця сцена скоріше включена просто заради ще одного зіркового камео та щоб повеселити публіку. Хоча фінал і додаткова сцена цілком могли б натякати на продовження цієї лінії в майбутніх проектах DC, наразі немає жодних натяків на те, що її розвиватимуть далі.

Як повідомляв УНІАН, раніше було анонсовано запуск оновленого всесвіту DC під керівництвом Джеймса Ганна та Пітера Сафрана. Ще в лютому 2023 року вони оголосили про свої плани на найближчі кілька років, анонсувавши одразу десять нових проектів – по п'ять фільмів та серіалів.

При цьому в оголошених проектах поки не було жодних офіційних заяво щодо повернення Флеша чи інших членів Лігі справедливості з попередніх фільмів. Водночас вже точно відомо, що Генрі Кавіл більше не зіграє Супермена – у наступному фільмі про Кларка Кента буде задійний новий, молодший актор.

Вас також можуть зацікавити новини: