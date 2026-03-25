Вийшов перший тизер серіалу 'Гаррі Поттер' (відео)

Прем'єру заплановано на 26 грудня 2026 року.

Американський кабельний телевізійний канал HBO офіційно представив перший тизер майбутнього серіалу "Гаррі Поттер і філософський камінь" - це перша повноцінна екранізація культової історії у форматі багатосерійного шоу.

Цікаво, що історія знову починається з хлопчика, який "нічим не особливий"…принаймні так вважає його тітка. Але у свій 11-й день народження Гаррі отримує листа до Гоґвортсу і відкриває для себе світ магії, дружби та небезпек. Разом із цим на нього чекає зустріч із темним ворогом із минулого.

Серіал обіцяє набагато глибшу адаптацію книг, ніж фільми і кожен сезон буде присвячений окремій книзі Дж. К. Роулінг.

Відео дня

У тизері показали (переважно миттєво) практично всіх основних героїв, зокрема Северуса Снейпа у виконанні Паапу Ессіеду, якого заздалегідь критикують деякі шанувальники серії. Йому навіть надходили погрози - через що на майданчику запровадили підвищені заходи безпеки. Цікаво, що немає в ролику хіба що професора Квірела та Волдеморта. Судячи з тизера, у серіалі більше уваги приділять життю Гаррі до Гоґвортсу.

Зйомки першого сезону вже завершуються у Великій Британії, і проект називають одним із наймасштабніших в індустрії ще до прем'єри. Прем'єру заплановано на 26 грудня 2026 року.

Новинки кіно

Раніше трімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер екшн-трилера про виживання "Верхівковий хижак" (Apex), також відоманий під назвою "Вершина".

Головну роль у стрічці зіграла оскароносна Шарліз Терон ("Адвокат диявола", "Монстр", "Прометей", "Шалений Макс: Дорога гніву", "Сенсація", франшизи "Стара гвардія", "Форсаж").

Вас також можуть зацікавити новини: