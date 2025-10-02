Кілліан Мерфі також долучиться до проєкту.

Популярний серіал "Гострі картузи" отримає продовження. BBC і Netflix замовили одразу два нових сезони.

Про це повідомляє Variety. Зазначається, що події на екрані будуть розвиватися 1953 року – під час відновлення Бірмінгема після Другої світової війни. У центрі сюжету буде нове покоління родини Шелбі.

"Після важких бомбардувань під час Другої світової війни Бірмінгем будує краще майбутнє з бетону та сталі. У новій ері "Гострих картузів" Стівена Найта гонка за право володіти масштабним проєктом реконструкції Бірмінгема перетворюється на жорстоку боротьбу міфічних масштабів. Це місто безпрецедентних можливостей і небезпек, а родина Шелбі знаходиться в самому його кривавому серці", – йдеться в описі сюжету.

Актор Кілліан Мерфі, який зобразив у серіалі Томаса Шелбі, також долучиться до цього проєкту. Щоправда, в ролі виконавчого продюсера. Акторський склад поки не розголошують.

Відомо, що кожен сезон складатиметься з шести серій тривалістю по 60 хвилин.

Нагадаємо, що на початку 2026 року має вийти повнометражний фільм під назвою "The Immortal Man", який продовжить сюжет культового серіалу. Головну роль у ньому зіграє Кілліан Мерфі. Також на екранах зʼявляться Стівен Грем, Ребекка Фергюсон, Тім Рот і Баррі Кіоган.

