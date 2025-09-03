В український прокат фільм вийде восени 2025 року.

Вийшов український трейлер чорнокомедійної драми про тяжку жіночу долю "Я не залізна" (If I Had Legs I'd Kick You) від культової студії А24, яка стала справжнім хітом кінофестивалів "Санденс" та Берлінале.

Фільм, назва якого дослівно перекладається як "Якби у мене були ноги, я б тебе штовхнула", відверто та різко розповідає про материнство, почуття провини та емоційне виснаження, що проживає головна героїня Лінда. Її роль блискуче зіграла магнетична та неймовірно переконлива Роуз Бірн ("28 тижнів по тому", "Астрал", "Подружки нареченої", "Люди Ікс: Перший клас", "Шпигунка", серіал "Платонічне кохання"), яка за цю роботу вже отримала нагороду на Берлінському кінофестивалі та стала однією з фронтраннерок у майбутній боротьбі за номінацію на премію "Оскар".

За сюжетом фільму, життя Лінди схоже на катастрофу. Їй доводиться боротися із невідомою хворобою доньки і побутовими проблемами самотужки, поки чоловік постійно відсутній. Навіть стосунки із психотерапевтом починають псуватися, тож Лінда ніяк не може вибратись із лавини проблем. Здається від усього цього їй невдовзі зірве дах, так само стрімко, як руйнується від раптового прориву труб стеля в її квартирі.

Відео дня

Тим часом, образ майже ворожого психотерапевта у фільмі втілив іронічний Конан О’Брайєн – відомий американський комік, сценарист та телеведучий.

Також ключову роль у стрічці зіграв репер A$AP Rocky, партнер співачки Ріанни – цього року кіномани вже могли бачити його у новому фільмі Спайка Лі.

Режисеркою та сценаристкою стрічки виступила Мері Бронштейн, сценаристка та акторка, найбільш відома за участю в серіалі "Дріжджі".

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,2 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 93% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 82 зі 100 балів з відзнакою "Обов'язкове до перегяду", що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

Тим часом, міжнародні критики вже назвали стрічку "повною чарівності та гіркоти". Балансуючи між відчуттям повної втрати контроля над власним життям та іронією, головна героїня стає близькою та зрозумілою кожному пересічному глядачу, відзначають кінооглядачі.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде восени 2025 року, однак точна дата релізу буде відомо трохи згодом.

Вас також можуть зацікавити новини: