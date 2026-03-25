Українським кіноманам нарешті покажуть фільм-переможець Канн 2025

В квітні 2026 року українські кіномани нарешті зможуть подивитися ірансько-французький політичний трилер "Проста випадковість" (It Was Just an Accident), що отримав "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі 2025 року.

Події фільму відбуваються в сучасному Ірані. Автомеханік випадково впізнає свого тюремного ката у водії, що потрапив у аварію. Жага помсти прокидається миттєво, але єдина зачіпка – це скрип протеза, оскільки обличчя свого мучителя чоловік ніколи не бачив. Колишній політв'язень викрадає водія і вирушає на пошуки інших жертв режиму, щоб встановити особу полоненого.

Зняв стрічку іранський режисер-дисидент Джафар Панагі ("Біла кулька", "Таксі", "Три обличчя"), володар багатьох престижних кінематографічних та правозахисних міжнародних нагород.

Світова прем'єра "Простої випадковості" відбулася у травні 2025 року в Каннах, де він в підсумку здобув головну нагороду – "Золоту пальмову гілку" як найкращий фільм.

Пізніше картина отримала ще чимало престижних відзнак, в тому числі чотири номінації на "Золотий глобус" (найкращі фільм, іноземний фільм, режисер та сценарій) і дві на "Оскар" (найкращий міжнародний фільм від Франції та найкращий оригінальний сценарій).

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 98% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 93% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 91 зі 100 балів з поміткою "Обов'язково до перегляду" (відповідає характеристиці "всезагальне визнання"), а широка аудиторія – в 7,5 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

"Мабуть, найвідвертіший політичний фільм Джафара Панахі на сьогоднішній день, "Проста випадковість" – це зухвалий докір авторитаризму, який водночас зберігає розважальну цінність захопливого трилера", – звучить консенсус критиків на Rotten Tomatoes.

Як повідомила прессулжба кінокомпанії "Артхаус Трафік", в український прокат фільм вийде 16 квітня 2026 року.

