Фестиваль "Київський тиждень критики" пройде з 20 по 26 жовтня 2022 року.

6-й кінофестиваль "Київський тиждень критики" цього тижня нарешті оголосив міжнародну й ретроспективну програми, тож тепер ми вже можемо сміливо виділити топ-5 фільмів фестивалю, які обов’язково варто подивитися.

Загалом в рамках фестивалю покажуть близько 30 фільмів як українського, так і закордонного виробництва. Програма буде поділена на п’ять основних секцій: "Українські гала-прем’єри", "Історія української комедії", "Фокус: Україна – Велика Британія", "Міжнародна програма" та Gamechangers.

Зокрема, українські кіномани зможуть побачити нові українські стрічки, які вже встигли голосно прозвучати на міжнародних майданчиках, а також іноземні фільми-переможці найпрестижніших кінофестивалів світу. Також на глядачів чекає кілька цікавих ретроспективних показів.

Трикутник смутку / Triangle of Sadness

(Швеція, Франція, Великобританія, Німеччина, Туреччина, Греція, 2021)

20 жовтня, в перший день "Київського тижня критики", українські глядачі матимуть змогу вперше побачити на великому екрані сатиричну комедію "Трикутник смутку", яка цього року отримала "Золоту пальмову гілку" 75-го Каннського кінофестивалю.

В центрі сюжету фільму – пара моделей Карл та Яя, що вирушають у розкішну подорож на яхті. Коли судно тоне, хлопець та дівчина опиняються на безлюдному острові в оточенні мільярдерів та прибиральниці. З усіх пасажирів лише прибиральниця знає, як ловити рибу, а значить – як вижити за таких обставин.

Це вже друга поспіль робота шведського режисера Рубена Естлунда, яка отримала головну нагороду Канн – його попередній фільм "Квадрат" 2017 року також був удостоєний "Золотої пальмової гілки".

Головні ролі у "Трикутнику смутку" виконали англійський актор Гарріс Дікінсон, якого глядачі протягом останнього року могли бачити у фільмах "King's Man: Початок", "Там, де співають раки" та "Як вони біжать", а також південноафриканська акторка Чарлбі Дін ("Інтерв’ю з богом", серіал "Чорна блискавка"). Також у фільмі задіяний Вуді Гаррельсон ("Природжені вбивці", "Народ проти Ларрі Флінта", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Вітаємо у Зомбіленді").

Бачення метелика

(Україна, Чехія, Хорватія, Швеція, 2022)

23 жовтня відбудуться покази української драми "Бачення метелика", яка цього року брала участь у програмі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі.

В центрі сюжету фільму – аеророзвідниця добровольчого батальйону із позивним "Метелик", яку обмінюють після двох місяців полону. Повернувшись додому, вона оклигує від отриманих травм, але раптом дізнається, що вагітна після зґвалтування своїм наглядачем. Ця дитина видається приреченою на смерть із самого початку свого існування в першу чергу для самої жінки, але перед самим абортом вона починає сумніватись. Близькі намагаються прийняти це її рішення, але їм все важче знаходити спільну мову.

Головну роль у фільмі виконала Маргарита Бурковська, також відома за фільмами "Парфенон" та "Поміж тіней". Також одну з ролей у фільмі виконала акторка та режисерка Наталія Ворожбит ("Погані дороги", "Демони").

Поставив фільм режисер Максим Наконечний, який до цього зняв документальну серію "Другий фронт. Історії ЛҐБТ-військових".

Клондайк

(Україна, Туреччина, 2022)

Ця драма української режисерки Марини Ер Горбач вже встигла наробити галасу за межами нашої країни – світова прем'єра стрічки відбулася 21 січня 2022 року на головному фестивалі незалежного кіно в США "Санденс" (де фільм отримав нагороду за найкращу режисуру), а пізніше він брав участь у конкурсній секції "Панорама" 72-го Берлінського міжнародного кінофестивалю та отримав Гран-прі Міжнародного кінофестивалю в Сієтлі. Також фільм боротиметься за "Оскар" наступного року як найкращий фільм іноземною мовою.

У сцентрі сюжету стрічки – події російсько-української війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17. Головні герої – Ірина та Анатолій перебувають в селі Грабове Донецької області та очікують на народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхні життя разом із уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина, також відома за фільмом Наталі Ворожбит "Погані дороги", та Сергій Шадрін ("Чорний ворон", "Довбуш", "Бог простить").

Що розповідає сама Марина Ер Горбач про свій новий фільм, читайте в її інтерв’ю для УНІАН.

Фільм покажуть в рамках фестивалю "Київський тиждень критики" 24 жовтня.

Час Армагеддону / Armageddon Time

(США, Бразилія, 2022)

Ще одна картина з офіційного конкурсу Каннського кінофестивалю 2022 року буде показана українським кіноманам 25 жовтня – coming-of-age драма "Час Армагеддону".

І центрі сюжету фільму – історія дружби єврейського хлопчика Пола, нащадка українських емігрантів, та його темношкірого однокласника Джонні. Вони разом уникають шкільних екскурсій, обговорюють учителів, курять косяк у туалеті та мріють про своє майбутнє. Поряд вони почуваються рівними, але реальні обставини набагато суворіші.

Картина зібрала вражаючий акторський склад, адже серед інших тут зіграли Енн Гетевей ("Інтерстеллар", "Диявол носить "Прада"), Ентоні Гопкінс ("Батько", "Мовчання ягнят"), Джеремі Стронґ ("Суд на Чиказькою сімкою", "Джентельмени") та Джессіка Честейн ("Прислуга", "Інтерстеллар", "Марсіанин").

Режисером фільму виступив Джеймс Ґрей, який до цього зняв такі відомі фільми, як "Маленька Одеса", "Володарі ночі", "Фатальна пристрасть", "До зірок" та інші.

Памфір

(Україна, Франція, Польща, Чилі, Люксембург, Німеччина, 2022)

Також 25 жовтня в рамках кінофестивалю покажуть драму "Памфір", яка вже встигла проїхатися світовими кінофестивалями.

Події фільму розгортаються на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки. Заробітчанин Памфір повертається до своєї родини після тривалої відсутності. Коли його син влаштовує підпал у молитовному домі, герой змушений відновити зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Щоб відплатити за провину сина, Памфір звертає на ризикований шлях з незворотніми наслідками.

Головну роль у фільмі виконав Олександр Яцентюк, а режисером фільму виступив відомий український сценарист Дмитро Сухолиткий-Собчук, для якого "Памфір" став повнометрожним ігровим дебютом.

Київський тиждень критики 2022

6-й фестиваль "Київський тиждень критики" пройде з 20 по 26 жовтня 2022 року. Покази відбудуться у столичному кінотеатрі "Жовтень". Згалом покажуть близько 30 фільмів україснського та закордонного виробництва. Повну програму фестивалю шукайте за посиланням.

Також в рамках кінофестивалю будуть оголошені лауреати 5-тої ювілейної Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Зі списком номінантів можна ознайомитися за посиланням.

Вас також можуть зацікавити новини: