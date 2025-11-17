Вже відома дата прем'єри.

Disney випустила перший тизер лайв-екшн рімейку мультфільму "Ваяна". Стало відомо, хто зіграє головних героїв.

Як повідомляє Variety, роль відважної Ваяни дісталась 18-річній акторці Кетрін Лаґаї. Саме її можна помітити на перших кадрах анонсу, в якому вона заспівала саундтрек How Far I'll Go, повторивши культовий кадр на кораблі з мультфільму.

"Я дуже рада зіграти цю роль, тому що Ваяна - одна з моїх улюблених героїнь. Для мене велика честь мати можливість вшанувати Самоа та всі народи Тихоокеанських островів, а також представляти молодих дівчат, схожих на мене", - поділилася акторка.

Попередньо була інформація, що Ваяну мала б зіграти Ауліі Кравальйо, яка озвучувала цю персонажку в мультику. Утім, чутки підтвердилися лише щодо її партнера по дубляжу - Двейну Джонсону. Саме він втілить образ Мауї на екрані.

Хоч у першому тизері не показали Джонсона у ролі напівбога, можна побачити ефектне перетворення героя у птаха.

Варто зазначити, що перша частина мультфільму "Ваяна" вийшла у 2016 році, тоді як його продовження у 2024-му. Прем'єра рімейку запланована на липень 2026 року.

