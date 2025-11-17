Хлопець вже не вперше зриває публічні заходи.

Суд виніс вирок неадекватному фанату, який напав на Аріану Гранде під час прем'єри фільму "Wicked: Чародійка. Частина 2" у Сінгапурі. Про це повідомляє BBC.

26-річний Джонсон Вен вибіг на червону доріжку, коли нею крокували виконавці головних ролей мюзиклу. Хлопець нестримно бажав обійняти Гранде, чим неабияк налякав зірку. За неї заступилася колега Синтія Еріво, після чого охорона вивела зловмисника.

На відео, що було опубліковано у соціальних мережах, можна помітити, як Вен перестрибує через бар'єри та біжить у бік артистки. Він схопився за плечі Аріани, стрибаючи вгору-вниз.

Цей вчинок фаната зчинив обурення в мережі. Користувачі вимагали негайного арешту та депортації. Зрештою хлопця таки засудили.

Сінгапурський суд визнав винним Джонсона Вена у порушенні громадського порядку та постановив ув'язнити підсудного на термін до дев'яти днів. Хлопець визнав свою провину, через що й отримав доволі пом'якшений вирок.

Як виявилося, австралієць як мінімум двічі намагався пробратися на прем'єру "Wicked: Чародійка. Частина 2", а на його досвіді чимало зірваних заходів та концертів. Зокрема, він втручався у виступи Кеті Перрі та The Weeknd, про що сам хизувався у соцмережах.

До слова, нещодавно вийшов фінальний трейлер фільму "Wicked: Чародійка. Частина 2".

