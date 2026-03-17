З'явилися перші кадри продовження 'Людини-павука': Голланд назвав дату виходу трейлера

На одному з кадрів можна розгледіти новий костюм супергероя.

Напередодні прем'єри першого трейлера продовження супергеройської саги "Людина-павук" Sony Pictures і Marvel показали кадри нового фільму. Також виконавець головної ролі Том Голланд на своїй сторінці в Instagram повідомив, коли фанатам чекати виходу трейлера.

Холланд оголосив, що перший офіційний трейлер фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" буде представлений вже 18 березня. Він подякував фанатам за підтримку і пообіцяв, що новий фільм не розчарує їх.

Напередодні прем'єри трейлера фрагменти ролика поступово з'являтимуться на сторінках фанатів у соціальних мережах по всьому світу. Один із кадрів демонструє, як "Людина-павук" рятує когось, переміщаючись між двома будівлями за допомогою павутини.

В іншому фрагменті трейлера можна побачити більш похмурий кадр з Пітером Паркером ("Людина-павук"). У цьому фрагменті головний герой втрачає свідомість.

Відомо, що прем'єра фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" відбудеться 31 липня. Режисерське крісло четвертого фільму франшизи зайняв Дестін Деніел Креттон, який раніше зняв "Шан-Чі та легенда десяти кілець".

Зйомки фільму завершилися в грудні, після чого Креттон опублікував у соціальних мережах лист, у якому відкрито похвалив Голланда. Режисер подякував акторові за "добре, щедре лідерство на екрані та за його межами".

Студія Marvel показала новий тизер "Месників: Судний день"

Раніше в мережі з'явився новий тизер фільму "Месники: Судний день", у центрі якого опиняються Фантастична четвірка та Ваканда. Ролик став уже четвертим промо до майбутнього блокбастера Marvel.

До ролі Чорної пантери повертається Шурі у виконанні Летиції Райт. У тизері героїня озвучує драматичний монолог про втрати та обов'язки короля – готувати свій народ до майбутнього життя. У ролику також з'являються Неймор (Теноч Уерта) та його кузина Намора (Мейбл Кадена).

