Церемонію вручення показали цієї ночі.

У ніч з 7 на 8 травня було оголошено результати щорічної премії в області американського кіно і ТБ-шоу від телеканалу MTV. Захід транслювали в записі - таке рішення прийняли через страйк сценаристів. Розповідаємо, хто отримав нагороди.

MTV Movie & TV Awards 2023: повний список переможців

Найкращий фільм - "Крик 6"

Кращий серіал - "The Last of Us"

Краща роль в кіно - Том Круз - "Топ Ган: Меверік"

Краща роль на ТБ - Дженна Ортега- "Венздей"

Кращий герой - Педро Паскаль - "The Last of Us"

Кращий лиходій - Елізабет Олсен - "Доктор Стрендж: у мультивсесвіті божевілля"

Найкраща комедійна роль - Адам Сендлер - "Вбивство в Парижі"

Прорив року - Джозеф Квін - "Дивні дива"

Кращий дует - Педро Паскаль і Белла Ремсі - "The Last of Us"

Найкраща бійка - Гейл Везерс (Кортні Кокс) проти Примарного обличчя - "Крик 6"

Найкращий поцілунок - Медісон Бейлі та Руді Панков - "Зовнішні мілини"

Кращий переляк - Дженніфер Кулідж - "Білий лотос"

Про премію MTV Movie & TV Awards

MTV Movie & TV Awards - це престижна нагорода, яка присуджується телеканалом MTV за видатні досягнення в кінематографі і ТВ-шоу. Починаючи з 1992 року церемонію нагородження проводять щорічно.

Помітним аспектом премії MTV Movie & TV Awards є її неформальний і дещо непередбачуваний характер. Поруч з традиційними категоріями, такими як "Найкращий актор" або "Найкращий фільм", премія включає унікальні категорії, такі як "Найкращий поцілунок", "Найкращий герой" та "Найкращий лиходій". Крім того, номінанти та переможці визначаються шляхом голосування шанувальників через онлайн-платформу MTV.

Попри свою неформальність, MTV Movie & TV Awards вважається престижною нагородою в індустрії розваг. Вона визнає та нагороджує заслуги акторів, фільмів та телевізійних шоу, які мали найбільший вплив на молодіжну культуру.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, коли почнуться зйомки другого сезону серіалу The Last of Us.

Вас також можуть зацікавити новини: