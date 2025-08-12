Це пов'язано із заворушеннями на стадіоні.

З Польщі видворять 57 українців та шість білорусів, які були присутні на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві.

Про це перед засіданням уряду заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, передає новинний портал tvn24. За його словами, суди відреагували миттєво, тож 63 іноземці мають добровільно або примусово залишити країну:

"Із задоволенням можу сказати, що ситуація, яка так сильно шокувала громадськість, вже завершилася. Я маю на увазі заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Сталися абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції".

У поліції повідомили, що зібрали доказовий матеріал щодо використання на концерті "заборонених законом символів, які пропагують тоталітарний режим". Прокуратура має надати йому правову оцінку.

Відео дня

Видання зазначає, що після скандалу в мережі з'явилися вибачення одного з українців, який тримав у руках прапор УПА. Він заявив, що підняв його на знак солідарності з країною, яка потерпає від війни:

"Я не мав наміру викликати негативні емоції. Прапор, який я тримав, був для мене символом підтримки українців. Я не мав нічого спільного з пропагандою будь-якого режиму. Я лише хотів нагадати про російську агресію і підтримати наших солдатів. Якщо хтось відчув себе ображеним, я прошу вибачення. Я вдячний усім полякам, які допомагали українцям і допомагають досі".

Концерт Макса Коржа у Польщі

Нагадаємо, концерт відбувся 9 серпня на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського у Варшаві.

Напередодні виступу фанати зібралися, щоб влаштувати феєрверки та запалити фаєри, тож на місце викликали поліцію. Вже в день концерту деякі глядачі проривалися на поле, що призвело до сутичок з охороною Поліція затримала понад 100 людей.

Крім того, у натовпі помітили червоно-чорний прапор, який у Польщі асоціюється з Волинською трагедією.

Депутат польського Сейму Даріуш Матецький заявив, що звернеться щодо цього до прокуратури з формулюванням про можливе порушення статті 256 КК Польщі (заборона пропаганди тоталітарних ідеологій).

Вас також можуть зацікавити новини: