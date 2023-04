Вони повинні стартувати восени.

Sony і HBO планують почати знімати другий сезон серіалу The Last of Us восени поточного року. Це означає, що в кращому випадку він вийде в кінці 2024-го.

Такою інформацією поділився портал Redanian Intelligence з посиланням на власні джерела. Раніше видання неодноразово ділилося правдивою інформацією про виробництво різних серіалів, наприклад, "Відьмака" від Netflix. Журналісти відзначили, що дати початку зйомок можуть часто змінюватися в залежності від обставин. Однак Sony і HBO на поточний момент націлені на осінь 2023 року.

Нагадаємо, в лютому виконавець ролі Джоела Педро Паскаль повідомив про можливий старт зйомок до кінця 2023-го. А місяць тому на шоу Джонатана Росса побувала Белла Рамзі. За словами актриси, яка зіграла Еллі, екранізувати The Last of Us Part II почнуть в кінці поточного року або на початку наступного. Зйомки пройдуть в Канаді: в Британській Колумбії і Ванкувері. Про це оголосили на годинній панелі, присвяченій шоу, в рамках NAB в Лас-Вегасі.

Серіал The Last оf Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.

