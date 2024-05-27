Фільм режисерки Анни Бурячкової вже має багату фестивальну історію.

19 вересня 2024 року в широкий прокат нарешті вийде українська coming-of-age драма "Назавжди-Назавжди" (Forever-Forever) від режисерки Анни Бурячкової. Минулого року фільм братив участь в другій за важливістю конкурсній програмі Венеційського кінофестивалю "Горизонти", а також був серед номінантів національної премії "Кіноколо-2023".

Події фільму відбуваються наприкінці 1990-х років (так, ще один фільм про ненайкращий період в житті українців, – ред.). Головна героїня Тоня переходить до нової школи та швидко занурюється в компанію відчайдушної молоді. Невдовзі вона закохується, та опиняється у центрі пристрасного любовного трикутника, де кожне почуття палає на повну. Водночас її переслідує її складне минуле, кидаючи виклик новій дружбі та романтичним стосункам. Та чи вдасться Тоні знайти себе і не загубитися в хаосі суперечливих стосунків?

Головні ролі у фільмі виконали Аліна Чебан ("Найкращі вихідні"), Захар Шадрін ("Снайпер. Білий ворон"), Артур Алієв, Єлизавета Цілик та Дар'я Жихарська.

Фільм став повнометражним режисерським дебютом для Анни Бурячкової, яка до цього працювала як авторка рекламних роликів та музичних відеокліпів. Зокрема, вона знімала відео на пісні таких відомих українських виконавців, як "Океан Ельзи", ONUKA, Джамала, "Друга Ріка", Pianoboy та Стасік.

Зазначимо, що з моменту прем'єри у Венеції, драма "Назавжди-Назавжди" вже встигла проїхатися багатьма міжнародними кінофестивалями, де вона була відзначена номінаціями та нагородами.

Зокрема, фільм показували на київському кінофестивалі "Молодість", а також у Вільнюсі (Литва), Клівленді (США), Котбусі (Німеччина) та Стамбулі (Туреччина) – на останньому він отримав нагороду "Золотий тюльпан" як найкращий фільм міжнародного конкурсу.

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