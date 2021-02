Показ міні-серіалу «Сокіл і Зимовий Солдат» стартує 19 березня на стрімінговому сервісі Disney+.

Marvel Studios випустила фінальний трейлер нового міні-серіалу «Сокіл і Зимовий Солдат» (The Falcon and the Winter Soldier), трансляція якого розпочнеться 19 березня 2021 року на стрімінговому сервісі Disney+.

Читайте також"Тор 4: Любов і Грім": розсекречено нові подробиці зйомок фільму Marvel

У новому двохвилинному трейлері показано ще більше екшен-сцен за участю героїв Ентоні Макі (Сем Вілсон / Сокіл) і Себастіана Стена (Бакі Барнс / Зимовий солдат). Можна припустити, що на глядачів чекає досить динамічний серіал в дусі другого фільму про пригоди Капітана Америка «Перший месник: Друга війна».

Крім того, глядачам нарешті покажуть інших головних персонажів серіалу - Шерон Картер у виконанні Емілі ВанКемп і барон Гельмут Земо, до ролі якого повернувся Даніель Брюль. Обидва персонажі грали важливу роль в третьому фільмі про Капітана Америка «Перший месник: Протистояння», після подій якого зникли з радарів: перша була вимушена переховуватися, а другий, відповідальний за розпад Месників, тепер бажає розібратися з рештою героїв. Ймовірно, саме він і стане головним антогоністом серіалу. Хоча, знаючи Marvel, цілком можуть бути сюрпризи.

Також був представлений новий постер міні-серіалу «Сокіл і Зимовий Солдат».

«Сокіл і Зимовий Солдат» - сюжет і дата виходу

Події серіал «Сокіл і Зимовий Солдат» розгортаються після фільму «Месники: фінал» (2019), в кінці якого Капітана Америка Стів Роджерс у виконанні Кріса Еванса завершив свою історію і передав свій щит герою Ентоні Макі. Тепер два найближчих соратника Кепа Сем Вілсон і Бакі Барнс повинні продовжити його справу з боротьби зі злом.

Головні ролі в міні-серіалі, який складатиметься з шести епізодів, виконають вже відомі за фільмами Marvel Ентоні Макі (Сем Вілсон / Сокіл), Себастіан Стен (Баки Барнс / Зимовий солдат), Даніель Брюль (барон Гельмут Земо), Емілі ВанКемп (Шерон Картер), Дон Чідл (Джеймс «Роуді» Роудс / Воїн) і Жорж Сен-П'єр (Жорж Батрок). Також до акторського серіалу приєднався Уайатт Рассел, який вперше з'явиться в образі Джона Уокера - мілітаристського наступника Капітана Америки, створеного урядом США.

Режисером серіалу «Сокіл і Зимовий Солдат» виступила Карі Скогланд, яка свого часу працювала над такими відомими серіалами, як «Картковий будиночок»,«Каратель», «Розповідь служниці»,«Ходячі мерці» і багато інших.

Міні-серіал «Сокіл і Зимовий Солдат» буде частиною Четвертої фази кінематографічного всесвіту Marvel, яка почалася в січні 2021 року прем'єрою серіалу «Ванда/Віжен».

Інші новини кіно

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко