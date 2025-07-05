Cyberpunk Edgerunners 2 буде похмурішим, ніж оригінал.

Під час фестивалю Anime Expo студія Trigger і CD Projekt RED оголосили про запуск виробництва аніме Cyberpunk: Edgerunners 2. Новий сезон стане повністю самостійною історією, без зв'язків із подіями першого.

Сюжет розгорнеться навколо теми помсти і спокути, а тон оповіді, за словами авторів, буде більш похмурим і важким. Сезон знову складатиметься з десяти епізодів.

Творці підкреслили, що герой першого сезону, Девід Мартінес, не з'явиться в продовженні, це буде абсолютно нова історія у всесвіті Cyberpunk 2077.

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Оригінальний Cyberpunk: Edgerunners розповідав про 17-річного Девіда, підлітка з Найт-Сіті, який після особистої трагедії стає найманцем-Еджраннером. Серіал отримав безліч нагород і похвал за режисуру, драму, персонажів і похмуру подачу теми кіберпсихозу.

Раніше ми розповідали, що CD Projekt RED перенесла новий "фінальний" патч для Cyberpunk 2077. Тепер у оновлення немає точної дати релізу.

Крім того, нещодавно стало відомо, що сиквел Cyberpunk 2077 увійшов у стадію препродакшену. CDPR назвали гру у звіті Cyberpunk 2, але це не означає, що гра отримає саме таку фінальну назву.

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