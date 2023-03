Статуетку отримала екранізація антивоєнного роману Ремарка.

На 95-й церемонії "Оскара", яка в ніч на 13 березня відбулася в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі вручили статуетку за найкращий фільм іноземною мовою. Нагороду отримала кінокартина від Netflix - "На Західному фронті без змін".

Цей фільм обійшов такі кінокартини як "Близько", "Аргентина, 1985" та інші. Крім цього, кінокартина принесла "Оскар" в номінаціях найкраща операторська робота і найкращий оригінальний саундтрек.

Фільм "На Західному фронті без змін" - опис і трейлер

Фільм, режисером якого став німець Едвард Бергер, найбільш відомий роботою над серіалами "Німеччина 83" і "Патрік Мелроуз", є екранізацією роману німецького письменника Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" (All Quiet on the Western Front).

Головну роль у фільмі виконав австрійський актор Фелікс Каммерер та Даніель Брюль, відомий за коміксами Marvel. Окрім цього у фільмі знялися: Аарон Хільмер, Альбрехт Шух, Едін Хасанович, Девід Штрисов.

Фільм розповідає про молодого німецького солдата, який перебуває на Західному фронті Першої світової війни. Він разом з іншими військовими переживає відчай і страх, які змінили ейфорію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фільм "Все завжди і водночас", який став найкращим фільмом за версією "Оскар-2023", зібрав найбільшу кількість статуеток.

