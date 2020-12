Герой Кіану Рівза з гучного екшену Cyberpunk 2077 опинився на останньому місці в списку.

Еббі, одна з ключових героїнь постапокаліптичної драми The Last of Us Part II стала "Персонажем року" за версією видання Game Informer. Герой Кіану Рівза, Джонні Сільвергенд з Cyberpunk 2077, опинився на останній сходинці чарту.

На другу позицію видання помістило головну героїню The Last of Us Part II – Еллі. Примітно, що в десятку потрапили персонажі ще трьох ексклюзивів PlayStation.

Топ-10 найкращих персонажів року за версією Game Informer:

Еббі – The Last Of Us Part II; Еллі – The Last Of Us Part II; Ічібан Касуга – Yakuza: Like a Dragon; Джін Сакай – Ghost of Tsushima; Майлз Моралес – Marvel's Spider-Man: Miles Morales; Рассел – Half-Life: Alyx; Мегера – Hades; Джессі Расберрі – ремейк Final Fantasy VII; Касумі Йошизава – Persona 5 Royal; Джонні Сільвергенд – Cyberpunk 2077;

Детальніше про The Last of Us Part II

Друга частина постапокаліптичної драми від студії Naughty Dog вийшла 19 червня ексклюзивно на PlayStation 4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем в 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія ще не розкрила.

Друга частина The Last of Us встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни свої відгуки залишили 147 тисяч осіб. А скандал навколо гри, коли їй навмисно занижували оцінки, породив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер можна опублікувати рецензію тільки через два дні після виходу будь-якої гри.

Наприкінці листопада The Last of Us Part II була визнана "Грою року" на церемонії Golden Joystick Awards 2020, а в грудні тайтл став "Грою року" за версією The Game Awards.

До 9 січня 2021 року The Last of us Part II можна буде придбати на новорічному розпродажі в PlayStation Store за знижкою у 43%.

Гра працює за зворотною сумісністю на PlayStation 5.

Автор: Сергій Коршунов