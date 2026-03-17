Вийшов трейлер чорної комедії 'Наслідки' з Кіану Рівзом і Кемерон Діас

Стрімінговий сервіс Apple TV показав трейлер чорної комедії "Наслідки" (Outcome) з зірковим акторським складом.

Головний герой фільму – зірковий актор Ріф Хоук, який не вживає алкоголь вже п'ять років. Він зробив перерву в акторській справі, щоб побудувати новий будинок, і пишається своїм життєвим прогресом. Однак все перевертається з ніг на голову, коли йому телефонує адвокат з кризових ситуацій та розповідає, що хтось шантажує його відео сумнівного змісту. Тоді Ріф вирішує загладити свою провину перед тими, кого він образив у минулому, щоб з'ясувати, хто шантажист. Але список виявляється аж надто довгим.

Головну роль у фільмі виконав Кіану Рівз ("Дракула", "Адвокат диявола", "Константин: Володар темряви", франшизи "Матриця", "Джон Вік").

Відео дня

Також у стрічці зіграли чимало інших голлівудських зірок: Кемерон Діас ("Маска", "Весілля мого найкращого друга", "Ванільне небо", франшизи "Ангели Чарлі", "Шрек"), Меттью Бомер (франшиза "Супер Майк", серіали "Білий комірець", "Американська історія жаху", "Фатальний патруль"), Дрю Беррімор ("Бетмен назавжди", "Крик", "Співак на весіллі", франшиза "Ангели Чарлі") та інші.

Ба-більше, там навіть є камео культового Мартіна Скорсезе – режисера фільмів "Таксист", "Остання спокуса Христа", "Скажений бик", "Славні хлопці", "Мис страху", "Банди Нью-Йорка", "Авіатор", "Відступники", "Вовк з Уолл-стріт", "Острів проклятих" та "Вбивці квіткової повні".

Режисером новинки виступив актор Джона Гілл ("Суперперці", "Людина, яка змінила все", "Кінець світу", "Вовк із Волл-стріт", "Не дивися вгору", франшиза "Мачо і Ботан") – для нього це друга режисерська робота після комедії про дорослішання "Середина 90-х" 2018 року. У "Наслідках" він також зіграв одну з головних ролей – адвоката героя Рівза.

Фільм вийде 10 квітня 2026 року на Apple TV.

