Прем'єра серіалу запланована на осінь 2024 року.

Стрімінговий сервіс Max нарешті показав перший трейлер кримінального міні-серіалу "Пінгвін" (The Penguin), що є спін-оффом фільму "Бетмен" Метта Рівза 2022 року.

Дія серіалу розгорнеться через тиждень після подій фільму "Бетмен". Він розповість про прихід Освальда "Оза" Кобблпота (Пінгвіна) до влади в злочинному світі Готем-Сіті.

До головної ролі в серіалі повернеться ірландський актор Колін Фаррелл ("Залягти на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банші Інішеріна"), який також зіграв Пінгвіна у фільмі Метта Рівза.

Крім того, у шоу зіграють Крістін Міліоті (Софія Фальконе), Майкл Зеген (Альберто Фальконе) і Кленсі Браун (Сальваторе Мароні).

Прем'єра серіалу запланована на осінь 2024 року, але точна дата релізу стане відома пізніше. Уже відомо, що "Пінгвін" складатиметься з 8 епізодів.

Зазначимо, також наразі в роботі перебуває сиквел фільму "Бетмен", проте будь-які конкретні деталі про нього поки що невідомі. Спочатку його вихід був запланований на 3 жовтня 2025 року, проте зовсім нещодавно кінокомпанія Warner Bros. оголосила про перенесення фільму на цілий рік вперед через торішній масштабний страйк сценаристів і акторів Голлівуду – новою датою виходу "Бетмена 2" стало 2 жовтня 2026 року.

Як повідомляв УНІАН, також цього року на малі екрани вийде ще один серіал із Коліном Фарреллом у головній ролі – детектив "Шугар", перші епізоди якого покажуть уже у квітні 2024 року.

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