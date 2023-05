Головний приз отримала французська режисерка.

Учора, 27 травня, відбулася церемонія нагородження переможців Каннського кінофестивалю. "Золоту пальмову гілку" отримала француженка Жюстін Тріє, перемогу їй приніс фільм "Траєкторія падіння" (Anatomie d'une chute).

Як повідомляється на сайті Каннського фестивалю, найкращим актором став Кодзі Якусе за роль у фільмі "Ідеальні дні" (Perfect Days). Найкращою актрисою стала Мерве Діздар з Туреччини. Їй перемогу принесла роль у фільмі "На сухій траві" (About Dry Grasses).

Окрім цього, гран-прі отримав Джонатан Глейзер, британський режисер зняв драму "Зона інтересів" (The Zone of Interest). Приз як найкращий режисер отримав Чань Ань Хунг за стрічку "Пристрасть Додена Буффана" (The Pot-au-Feu).

Відео дня

Приз за найкращий сценарій отримав Сакамото Юдзі, перемогу йому принесла робота над фільмом "Монстр" (Kaibutsu). А приз від журі отримав режисер Акі Каурісмякі за фільм "Опале листя" (Kuolleet lehdet).

Перемогу у номінації "Золота камера" за найкращий перший повнометражний фільм отримав режисер Тієн Ан Фам "Усередині жовтого кокона" (Inside the Yellow Cocoon Shell). "Золоту пальмову гілку" за найкращий короткометражний фільм отримала Флора Анна Буда за стрічку "27". Почесні "Золоті пальмові гілки" отримали актори Майкл Дуглас та Гаррісон Форд.

Що відомо про фільм француженки, який приніс їй "Золоту пальмову гілку"

Жюстін Тріє стала третьою жінкою, яка отримала головний приз Каннського кінофестивалю за усю історію його існування. У стрічці розповідається про жінку-письменницю, яка стала підозрюваною у загадковому вбивстві свого чоловіка-вчителя

Юридична драма показує "розслідування" шлюбу двох людей. Усі подробиці їхнього життя обговорюють у суді та пресі. Жінці доводиться стикнутися з тим, що усі особисті історії раптово стануть "розглядати", ніби під мікроскопом.

Скандали на Каннському кінофестивалі

Нещодавно стало відомо, що червоній килимовій доріжці грубо обійшлися з українкою. Модель Ілона Чорнобай влаштувала мирну акцію. Вона вийшла на доріжку у синьо-жовтій сукні та вилила на себе штучну кров. За це її грубо виштовхали охоронці.

Окрім цього, у Каннах з'явилася українська топ-модель Аліна Байкова. Вона вийшла на килимову доріжку у футболці з написом, який "посилає" Путіна. Втім, моделі не дозволили з'явитися перед камерами, її намагалися прогнати.

Вас також можуть зацікавити новини: