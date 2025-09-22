Світова прем'єра повнометражного продовження хітового серіалу "Мандалорець" запланована на 22 травня 2026 року.

Вийшов перший трейлер повнометражного науково-фантастичного фільму "Мандалорець і Ґроґу" (The Mandalorian and Grogu), що стане прямим продовженням хітового серіалу "Мандалорець" від Disney+ з всесвіту "Зоряних воєн".

Сюжет фільму тримається в секреті. Відомо тільки, що його події відбуватимуться через якийсь час після завершення третього сезону серіалу. Судячи з трейлера, малюк Ґроґу вже помітно еволюційонував, тож також бере активну участь у місіях самотнього мисливця за головами, мандалорця Діна Джаріна.

У повнометражному фільмі до головної ролі повернувся Педро Паскаль ("Гладіатор ІІ", "Матеріалісти", "Фантастична четвірка: Перші кроки", серіали "Нарко", "Останні з нас").

Відео дня

Також у стрічці зіграли Джеремі Аллен Вайт ("Залізний кіготь", серіал "Ведмідь"), якому дісталася роль Ротти Гатта, сина кримінального авторитета Джабби Гатта, та Сігурні Вівер (франшизи "Чужий", "Мисливці на привидів", "Аватар"), яка втілила образ одного з лідерів Альянсу Повстанців.

Режисером фільму виступив творець серіалу "Мандалорець" Джон Фавро, а сценарій йому знову допоміг писати Дейв Філоні.

Світова прем'єра фільму запланована на 22 травня 2026 року.

"Мандалорець" – цікаві факти про серіал

"Мандалорець" (The Mandalorian) – це перший серіал Disney+ з канонічного всесвіту "Зоряних війн", прем'єра якого відбулася 12 листопада 2019 року.

Серіал розповідав про самотнього мисливця за головами Діна Джаріна – представника колись могутньої раси благородних воїнів, вигнанця з власної планети, тепер вимушеного переховуватися на дальніх межах Галактики, вдалині від влади Нової Республік. Але його життя кардинально змінилося, коли він зголосився захищати чутливу до Сили дитину Ґроґу.

"Мандалорець" швидко здобув популярність серед фанатів Star Wars, а також отримав позитивні відгуки критиків та низку престижних нагород.

Загалом серіал наразі налічує три сезони, які виходили у 2019, 2020 та 2023 роках. На початку 2024 року стало відомо, що четвертий сезон серіалу вийде у форматі повнометражного фільму для кінотеатрального прокату.

Також на тлі успіху "Мандалорця" Disney+ зняв ще низку серіалів з всесвіту "Зоряних воєн": "Книга Боби Фетта", "Обі-Ван Кенобі", "Асока", "Аколіт", "Зоряні війни: Кістяк команди" та "Андор".

Вас також можуть зацікавити новини: