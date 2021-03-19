Безкоштовна онлайн-прем'єра відеоспектакля "Шинель" відбудеться 1 квітня - в День народження Миколи Гоголя.

Інноваційний культурний проект "Театр 360 градусів", який восени показав першу в Україні виставу з інтеграцією 3D-технологій, готує другу онлайн-прем'єру. Це буде сімейний спектакль театру на Подолі українською мовою - "Шинель" за Миколою Гоголем. У новому проекті творці об'єднають Сценічне мистецтво і саунд-спецефекти, щоб максимально перенести глядача в театральний зал під час перегляду онлайн. Режисером театральної постановки виступила Валерія Федотова, а відеоверсії — Валентин Кондратюк.

Читайте такожФанати визначили фаворитів Євробачення 2021: кому віддали перше місцеБезкоштовна онлайн-прем'єра відеоспектакля» Шинель " відбудеться 1 квітня — в День народження Миколи Гоголя, а після всі бажаючі зможуть його подивитися протягом 10 днів. Щоб приєднатися до перегляду, потрібно просто зареєструватися на сайті проекту: https://theatre360.com.ua/.

"Шинель" - це знайома і зрозуміла кожному історія про Акакія Акакійовича, людину, яка зіткнулася з неприйняттям його суспільством, насмішками і булінгом. Постановка зачепить і зачепить як дітей, так і дорослих, тому організатори закликають подивитися її всією сім'єю.

Даша Малахова та Наталія Чижова, продюсери "театру 360 градусів«, переконані: вистава» Шинель" покликана достукатися до сердець українців. Просте спілкування замість відводу очей, допомога замість глузування, добро замість агресії — такий рецепт взаємин в здоровому суспільстві. Донести ці думки допоможуть друзі проекту-Громадська організація» Бачити серцем " та її засновниця Олеся Яскевич, яка займається просвітницькою діяльністю і розповідає, що потрібно робити, щоб люди з інвалідністю та різного роду порушеннями не залишалися в тіні соціуму.

Ще більше занурити в історію і віртуально перенести його від екранів гаджетів в театральний зал допоможе сила музики. Саундтрек і музичний бекграунд для відеоверсії вистави написали сучасні електронні саунд-продюсери Олександр Філоненко і Дмитро Авксентьєв. А запис композицій проходив прямо на сцені театру у виконанні симфонічного оркестру Віртуози Києва, щоб передати звучання театру.

«У Театрі на Подолі унікальне сучасне обладнання, яке дозволяє заводити звук в студію прямо зі сцени. Тут навіть є звуковий пульт, який возить в тури Том Йорк, — розповідають Композитори проекту. - В даному випадку сама будівля Театру виступило як форма акустичного вираження. Впевнені, це допоможе глядачеві відчути себе в театрі під час перегляду вистави вдома».

Проект з самого його заснування підтримують українські компанії, які відіграють найважливішу роль у розвитку театральної індустрії в Україні. Серед яких - компанія Visa, яка в рамках ініціативи #ПідтримайСвоїх продовжує надавати підтримку малому та середньому бізнесу, який найбільше постраждав через вплив пандемії. Діджитальна трансформація та перехід в онлайн є актуальними для культурних проектів та ініціатив, які підтримує Visa в Україні та інших країнах.

Нагадаємо, "Театр 360 градусів" - це проект, який вперше в Україні знімає і показує широкій аудиторії відеоверсії театральних постановок з використанням різних технологій і спецефектів, що доповнюють сюжет вистави.

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Автор: Ольга Броскова