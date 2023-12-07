Оскароносний актор зіграв головну роль у новелі під назвою "Орел", автором сценарію і режисером якої виступив Мирослав Слабошпицький.

Оскароносний актор Шон Пенн, відомий активною підтримкаю України, знявся у фінальній новелі українського кіноальманаху "Війна очима тварин", головними героями якого стали тварини, що потерпають від екоциду внаслідок війни в Україні.

Як повідомляє Deadline, Пенн зіграв головну роль у новелі під назвою "Орел", автором сценарію і режисером якої виступив Мирослав Слабошпицький (фільм "Плем'я", 2014).

Події історії розгортаються на початку повномасштабного вторгнення у Чорнобильському заповіднику, куди юний звукооператор відправився на замовлення закордонного продюсера для запису голосів рідкісних птахів.

Зйомки відбувались у легендарній студії Evergreen (Лос- Анджелес, США), де за 40 років існування звучали голоси Френка Сінатри і Майкла Джексона, Пола Макартні і Джастіна Тімберлейка, а також героїв серіалів "Друзі" і "Сімпсони", повідомляє прес-служба SOTA Cinema Group.

"Це був дуже хвилюючий момент для мене – працювати зі справжньою легендою світового кінематографа, одним з кращих акторів сучасності, – зазначив Мирослав Слабошпицький. – І я був абсолютно вражений його професіоналізмом і відданістю. Зустріч з таким актором на знімальному майданчику – це абсолютне щастя для режисера і справжнє свято чистої творчості".

Друга частина зйомок новели, які заплановані на січень-лютий 2024 року, проходитиме вже в Україні на території одного з українських заповідників, який постраждав від російських ракетних обстрілів.

"Фінал завжди запам’ятовується найбільше. Тому ми намагалися максимально сконцентрувати месседж, який прагнемо передати світу, – заявив автор ідеї та генеральний продюсер кіноальманаху "Війна очима тварин" Олег Кохан. – Довкілля більше не має бути мовчазною жертвою війни. І якщо ми разом не зупинемо зло, з яким Україна б’ється щодня, екологічна катастрофа загрожує всьому світу".

Продюсування кіноальманаху "Війна очима тварин" українська кінокомпанія SOTA Cinema Group та Kleos Art Productions розпочали у минулому році. Перші три новели кіноальманаху – "Кролик або туди і звідти", "Синочок" і "Корова в тумані", були зняті минулої зими в Україні й увійшли у перший трейлер, який автори презентували на цьогорічному Берлінському кінофестивалі. Прем‘єра фільму запланована на 2024 рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього року вийшов документальний фільму "Суперсила" (Superpower) авторства Шона Пенна, присвячений війні в Україні та опору, який українці чинять ворогу.

Вас також можуть зацікавити новини: