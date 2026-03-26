У всесвіті 'Володаря перснів' зʼявляться два нових фільми

Як повідомляє Deadline, відомий американський ведучий Стівен Колбер, який у травні завершить роботу у The Late Show на каналі CBS, візьметься за проєкт мрії. Мова про екранізацію нового фільму за мотивами "Володаря перснів" від New Line Cinema та Warner Bros.

Робоча назва стрічки – "Володар перснів: Тінь минулого". Сценарій до фільму напишуть сам Колбер, Філіппа Боєнс ("Хоббіт") та син ведучого Пітер Макгі. До них долучаться ті, хто стоїть за культовою франшизою New Line: Пітер Джексон і Френ Волш.

Відео дня

За словами Колбера, стрічка буде заснована на восьмому розділі "Братства кільця" – "Тумані на Барроу-Даунс". Там хоббіти потрапляють у пастку Барроу-вайта в неприродному тумані.

Також фанати книг нарешті побачать на екранах персонажа, якого не було в попередніх фільмах, – це Том Бомбаділ.

Крім того, світ побачить ще одна стрічка "Володар перснів: Полювання на Голлума". Режисером виступить Енді Серкіс, який зіграв цього персонажа, а сценарій адаптують Волш, Бойенс, Арті Папагеоргіу та Фібі Гіттінс.

Прем'єра фільму запланована на 17 грудня 2027 року. Раніше повідомлялося, що у ньому може зіграти зірка "Тітаніка" Кейт Вінслет.

Інші новини для кіноманів

Вийшов перший тизер серіалу "Гаррі Поттер", премʼєру якого заплановано на 26 грудня 2026 року. Серіал обіцяє набагато глибшу адаптацію книг, ніж фільми і кожен сезон буде присвячений окремій книзі Дж. К. Роулінг.

Тим часом Netflix показав трейлер трилера Apex, у якому зіграє Шарліз Терон. "Верхівковий хижак" зʼявиться на платформі 24 квітня 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: