Фільми Жака Одіяра та Педро Альмодовара отримали по чотири номінації.

У Берліні 5 листопада оголосили номінантів премії Європейської кіноакадемії 2024, що вважається головною кінопремією Європи та континентальним аналогом "Оскара".

Лідером за кількістю номінацій цього року став французький кримінальний мюзикл Жака Одіяра "Емілія Перес", що претендує на чотири нагороди: найкращі європейський фільм, режисерська робота, сценарій та жіноча роль для Карли Софії Ґаскон. Саме ця стрічка представить Францію на "Оскар-2025", повідомила прес-служба "Артхаус Трафік".

Також чотири нагороди у нового фільму Педро Альмодовара – драми "Кімната по сусідству" з Тільою Свінтон та Джуліанною Мур, що отримав "Золотого лева" 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Він боротимиться за нагороди в категоріях найкращі фільм, режисер, сценарій та акторка (для Тільди Свінтон).

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Крім того, дві номінації має фільм про Україну виробництва Польщі – документальна стрічка "У лімбі", що є особистою історією режисерки Аліни Максименко, яка возз'єдналася з родиною на початку російського повномасштабного вторгнення та фільмувала їхнє спільне життя перед обличчям смертельної небезпеки.

Усі номінанти на премію Європейської кіноакадемії 2024

Найкращий європейський фільм (разом ігрові, документальні та анімаційні фільми):

"Бувай, Тіверія" / Bye Bye Tiberias, реж. Ліна Суалем (Франція, Бельгія, Палестина, Катар)

"Дагомея" / Dahomey , реж. Маті Діоп (Франція, Сенегал)

"Емілія Перес" / Emilia Pérez, реж. Жак Одіяр (Франція)

"Потік. Останній кіт на Землі" / Straume, реж. Гінц Зільбалодис (Латвія, Франція, Бельгія)

"У лімбі" / W zawieszeniu, реж. Аліна Максименко (Польща)

"Життя на повну" / Život k sežrání, реж. Крістіна Дуфкова (Чехія, Франція, Словаччина)

"Іншої землі немає" / No Other Land, реж. Крістіна Дуфкова (Палестина, Норвегія)

"Дикий" / Savages, реж. Клодд Барра (Швейцарія, Франція, Бельгія)

"Саундтрек державного перевороту" / Soundtrack to a Coup d'Etat, реж. Йохан Грімонпрез (Франція, Бельгія, Нідерланди)

"Сон Султана" / El sueño de la sultana, реж. Чело Лоурейро (Іспанія, Німеччина, Індія)

"Кімната по сусідству" / The Room Next Door, реж. Педро Альмодовар (Іспанія)

"Насіння священного інжиру" / Danaye anjir-e moabad, реж. Мохаммад Расулоф (Німеччина, Франція)

"Субстанція" / The Substance, реж. Коралі Фаржа (Велика Британія, США, Франція)

"Вони вбили піаніста" / They Shot the Piano Player, реж. Фернандо Труебо (Іспанія, Франція, Нідерланди, Португалія, Перу)

"Верміліо" / Vermiglio, реж. Маура Дельперо (Італія, Франція, Бельгія)

Найкращий європейський документальний фільм:

"Бувай, Тіверія" / Bye Bye Tiberias, реж. Ліна Суалем (Франція, Бельгія, Палестина, Катар)

"Дагомея" / Dahomey , реж. Маті Діоп (Франція, Сенегал)

"У лімбі" / W zawieszeniu, реж. Аліна Максименко (Польща)

"Іншої землі немає" / No Other Land, реж. Крістіна Дуфкова (Палестина, Норвегія)

"Саундтрек державного перевороту" / Soundtrack to a Coup d'Etat, реж. Йохан Грімонпрез (Франція, Бельгія, Нідерланди)

Найкращий європейський режисер(-ка):

Андреа Арнольд ("Птах" / Bird)

Жак Одіяр ("Емілія Перес" / Emilia Pérez)

Педро Альмодовар ("Кімната по сусідству" / The Room Next Door)

Мохаммад Расулоф ("Насіння священного інжиру" / Danaye anjir-e moabad)

Маура Дельперо ("Верміліо" / Vermiglio)

Найкраща європейська акторка:

Ренате Рейнстве ("Арманд" / Armand)

Карла Софія Ґаскон ("Емілія Перес" / Emilia Pérez)

Тріне Дюргольм ("Дівчина зі спицею" / Pigen med nålen)

Вік Кармен Сонне ("Дівчина зі спицею" / Pigen med nålen)

Тільда Свінтон (Кімната по сусідству" / The Room Next Door)

Найкращий європейський актор:

Франц Роґовськи ("Птах" / Bird)

Ральф Файнс ("Конклав" / Conclave)

Ларс Айдінгер ("Вмирання" / Sterben)

Абу Сангаре ("Історія Сулеймана" / Souleymane's Story)

Найкращий європейський сценарист(-ка):

Жак Одіяр ("Емілія Перес" / Emilia Pérez)

Маґнус фон Горн, Ліне Ланґебек ("Дівчина зі спицею" / Pigen med nålen)

Педро Альмодовар ("Кімната по сусідству" / The Room Next Door)

Мохаммад Расулоф ("Насіння священного інжиру" / Danaye anjir-e moabad)

Коралі Фаржа ("Субстанція"/ The Substance)

Номінації на приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ) за Європейське відкриття:

"Арманд" / Armand, реж. Гальфдан Улльманн Тендель (Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція)

"Склад" / Hoard, реж. Луна Кармун (Велика Британія)

Kneecap, реж. Річ Пепятт (Ірландія, Велика Британія)

"Сантош" / Santosh, реж. Сандхья Сурі (Велика Британія, Франція, Німеччина)

"Новий рік, який не настав" / Anul Nou care n-a fost, реж. Богдан Муресану (Румунія, Сербія)

"Токсик" / Akiplėša, реж. Сауле Бліувайте (Литва)

Найкращий європейський фільм для юної аудиторії:

"Ларс LOL" / Lars er LOL, реж. Ейрік Сетер Стордаль (Норвегія, Данія)

"Чудове життя Ібеліна" / The Remarkable Life of Ibelin, реж. Бенджамін Реє (Норвегія)

"Переможці" / Winners, реж. Солін Юсеф (Німеччина)

Найкращий європейський анімаційний фільм:

"Потік. Останній кіт на Землі" / Straume, реж. Гінц Зільбалодис (Латвія, Франція, Бельгія)

"Життя на повну" / Život k sežrání, реж. Крістіна Дуфкова (Чехія, Франція, Словаччина)

"Дикий" / Savages, реж. Клодд Барра (Швейцарія, Франція, Бельгія)

"Сон Султана" / El sueño de la sultana, реж. Чело Лоурейро (Іспанія, Німеччина, Індія)

"Вони вбили піаніста" / They Shot the Piano Player, реж. Фернандо Труебо (Іспанія, Франція, Нідерланди, Португалія, Перу)

Найкращий європейський короткометражний фільм:

2720, реж. Базіль да Кунья (Португалія, Швейцарія)

"Шум" / Boucan, реж. Саломе да Соуза (Франція)

"Дівчина, що вибухає" / La Fille qui explose, реж. Керолайн Поджі та Джонатан Вінель (Франція)

"Чоловік, який не міг мовчати" / Čovjek koji nije mogao šutjeti, реж. Небойша Слієпчевич (Франція, Болгарія, Словенія)

"Заблукати до дива" / Wander to Wonder, реж. Ніна Ганц (Нідерланди, Франція, Бельгія, Велика Британія)

Європейська університетська кінопремія:

"Квітень" / April, реж. Деа Кулумбегашвілі (Грузія, Франція, Італія)

"Арманд" / Armand, реж. Гальфдан Улльманн Тендель (Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція)

Kneecap, реж. Річ Пепятт (Ірландія, Велика Британія)

"Луна"/ Mond, реж. Курдвін Аюб (Австрія)

"Три кілометри до кінця світу" / Trei kilometri până la capătul lumii, реж. Емануель Парву (Румунія)

Як повідомляв УНІАН, минулого року головним тріумфатором Європейської кінопремії став трилер "Анатомію падіння" французької режисерки Жюстін Тріє.

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