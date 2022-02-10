Гра повинна вийти до кінця поточного року.

Студія Mundfish опублікувала новий трейлер шутера Atomic Hearts. У ролику розробники оголосили приблизні терміни релізу гри і розкрили деякі подробиці сюжету.

Спочатку на відео показується Підприємство №3826 — головне місце дії проекту. Тут розроблялася нейромережа "Колектив 2.0", яка дозволила б людям швидко освоювати будь-які знання. Однак у комплексі з невідомих причин стався бунт роботів. Механічні істоти захопили Підприємство і знищили майже весь персонал. Розібратися в інциденті повинен головний герой — майор Нечаєв.

У трейлері показується, як він проникає на територію закритого комплексу, бореться з механізмами і зустрічається з різними персонажами. Один з них — дівчина з кольоровим волоссям, а другий — бабуся, яка використовує нецензурну лексику. Видовищні битви в ролику супроводжуються треками Міка Гордона, композитора DOOM. А в кінці трейлера розробники оголосили терміни релізу гри. Вона вийде в період з вересня по грудень 2022 року.

Детальніше про Atomic Hearts

У грі реалізовані просторі локації, які наповнені головоломками і різними ресурсами. Останні застосовуються для створення корисних предметів і поліпшення зброї.

Atomic Hearts відзначиться різноманітними сутичками. Користувачі зможуть вступати в ближній бій, битися на дистанції і застосовувати активні навички, які доступні завдяки полімерній рукавиці головного героя.

Однією з центральних особливостей проекту стане штучний інтелект. Якщо в якійсь точці світу піднімається тривога, туди відразу відправляється підкріплення. Тому іноді краще діяти приховано.

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