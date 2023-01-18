Студія Mundfish так і не назвала Росію агресором.

У Twitter розгорівся скандал навколо російської студії Mundfish і її майбутньої гри Atomic Heart. Розробники довго мовчали про війну в Україні, а тепер вирішили висловити свою позицію. Вони обійшлися без конкретики, через що отримали величезну порцію критики на свою адресу.

На офіційному акаунті Mundfish в Twitter з'явилося наступне повідомлення: "Хлопці, ми взяли до відома питання, пов'язані з позицією компанії Mundfish. Ми хочемо запевнити вас, що Mundfish — це розробник і студія з глобальною командою, зосередженою на інноваційній грі, і, безсумнівно, організація, яка виступає за мир проти насильства над людьми".

Публікація викликала багато обурення. Компанію просили висловитися про війну в Україні. А студія не тільки не згадала її, а й вирішила не називати Росію агресором. Українські та іноземні користувачі розкритикували Mundfish за таке загальне повідомлення. А ось гравці з РФ кинулися захищати розробників, мовляв, у них будуть проблеми, якщо безпосередньо засудити збройну агресію в Україні.

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Позиція Mundfish щодо війни

Студія офіційно зареєстрована на Кіпрі, що властиво для російських ігрових команд. Однак її основні офіси розташовані в РФ.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Mundfish зберігала мовчання. І тільки зараз вона виступила з "позицією" — напередодні релізу Atomic Heart, яка буде продаватися і на світових ринках завдяки співпраці з Focus Entertainment. Це один з небагатьох видавців, які продовжують вести бізнес в РФ.

Серед інвесторів Mundfish є російська корпорація "Газпром", що безпосередньо фінансує збройну агресію в нашій країні.

Українці закликали бойкотувати Atomic Heart усіма способами. Вони також звернулися до Valve та Epic Games з проханням не розповсюджувати гру в Steam та Epic Games Store.

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