Про це сказано в політиці конфіденційності на офіційному сайті.

Російська студія Mundfish, яка офіційно зареєстрована на Кіпрі, може відправляти дані користувачів в ФСБ і інші державні органи РФ, якщо надійде відповідний запит.

Журналісти порталу AIN вивчили політику конфіденційності на сайті студії, відповідальної за Atomic Heart — шутер в радянському антуражі, що готується до виходу в лютому. У документі безпосередньо заявляється, що розробники збирають персональні дані користувачів. Це стосується всіх відвідувачів сайту, включаючи покупців товарів в Atomic Heart Shop.

Якщо в Mundfish надійде запит від ФСБ або податкової РФ, то особиста інформація буде передана в відомства держави-агресора. Сюди відносяться ПІБ, адреса, електронна пошта, номер телефону, місце розташування і навіть IP-адреса. У політиці конфіденційності студія посилається на законодавство РФ і згадує про мобілізацію, оголошену в рамках злочинної війни проти України.

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Цікаво, що документ є тільки в російській версії сайту. Якщо перейти на англійську, то при натисканні на Privacy Policy з'явиться повідомлення: "Atomic Heart Shop знаходиться в розробці".

Позиція Mundfish щодо війни

Студія офіційно зареєстрована на Кіпрі, що властиво для російських ігрових команд. Однак її основні офіси розташовані в РФ.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Mundfish зберігала мовчання. І тільки нещодавно вона виступила з позицією "за мир і проти насильства" — напередодні релізу Atomic Heart, яка буде продаватися і на світових ринках завдяки співпраці з Focus Entertainment. Це один з небагатьох видавців, які продовжують вести бізнес в РФ.

Серед інвесторів Mundfish є російська корпорація "Газпром", що безпосередньо фінансує збройну агресію в нашій країні.

Українці закликали бойкотувати Atomic Heart усіма способами. Вони також звернулися до Valve та Epic Games з проханням не розповсюджувати гру в Steam та Epic Games Store.

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