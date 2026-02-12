Міка Ньютон несподівано анонсувала новий альбом (фото)

Артистка мріє повернутися на сцену "Греммі".

Українська співачка Міка Ньютон (справжнє ім'я - Оксана Грицай), яка вже давно живе у Сполучених Штатах Америки, анонсувала новий альбом.

39-річна артистка опублікувала в своєму Instagram-акаунті серію фотографій з церемонії вручення премії "Греммі", зізнавшись, що повернулася звідти глибоко натхненною. Співачка згадала про свій давній виступ із Джоном Леджендом і зрозуміла, що її мрія знову вийти на цю сцену стала ще сильнішою:

"Я знаю, що важка праця є частиною цього шляху, але я справді зрозуміла одне: коли ти дозволяєш собі повністю відкрити своє серце, все інше приходить само собою. Не потрібно розраховувати, що спрацює, або вгадувати, що люди хочуть бачити чи чути".

Міка заявила шанувальникам, що її наступний альбом стане вразливим і чесним відображенням її життя. "Можливо, він не буде створений для TikTok і не стане вірусним, але він буде прямим від мого серця до ваших вух. P.S. І так, я вже почала працювати над новою музикою", - додала вона.

Нагадаємо, раніше УНІАН публікував імена переможців 68 церемонії музичної премії "Греммі", яка проходила у Лос-Анджелесі в ніч на 2 лютого.

