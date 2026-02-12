Скільки разів за життя люди закохуються: вчені перевірили ідею 'другої половинки'

Науковці виявили прямий зв'язок між віком людини і схильністю до нових закоханостей.

В сучасній культурі міцно утвердилася ідея про існування "другої половинки" у кожної людини і про те, що справжнє кохання трапляється у житті лише раз. Однак вчені, яким за посадою належить ставити під сумнів геть усе, вирішили перевірити, скільки правди в романтичних фільмах і романах.

Як пише DailyMail, нове дослідження, опубліковане в журналі Interpersona, показує, що в реальному світі однолюби є більше винятком, ніж правилом.

В межах дослідження команда опитала понад 10 000 респондентів. Результати виявилися наступними:

14% стверджували, що взагалі ніколи не були закохані;

28% пережили пристрасне кохання лише раз,

30% зізналися, що були закохані двічі;

17% кохали тричі;

11% були закохані чотири або більше разів.

При цьому вчені констатували цілком логічний взаємозв’язок між віком респондента і кількістю романів, про які він заявив: чим старшою є людина, тим більше у неї епізодів пристрасної закоханості було.

"Те, що більшість учасників переживали пристрасне кохання в середньому двічі, свідчить про те, що пристрасне кохання є поширеним явищем – тобто більшість людей переживають його принаймні один раз, – але в індивідуальному плані [тільки одне кохання на життя] трапляється нечасто", – кажуть дослідники.

