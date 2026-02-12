Пташка з 'Азовсталі' вразила схудненням на 33 кілограми: фото до і після

24-річна дівчина зазнавала булінгу в мережі.

Українська поетеса та учасниця російсько-української війни Катерина Поліщук, більш відома як Пташка, розповіла про серйозне схуднення на 33 кілограми.

Дівчина, яка пройшла через російський полон після виходу з заводу "Азовсталь" у Маріуполі, розповіла про зміни у Threads. Катерина також згадала про жорстокий булінг, якого зазнала у мережі через набір ваги після повернення з неволі:

"Жодного секрету нема. Я люблю себе. Але набагато більше я люблю себе тоді, коли не складно бігти в броні, коли не важко підійматись сходами, коли подобається відображення в дзеркалі. Тільки я знаю, чому. Чому набрала, чому так довго мучилась і терпіла булінг та приниження в соцмережах, знецінення всіх моїх вчинків через вагу".

Пташка підкреслила, що схудла виключно через власне бажання, адже в цій вазі їй легше рухатися та загалом жити. Вона зазначила, що це вимагало від неї скажених зусиль:

"Місяцями слідкувала за кожною калорією і, мабуть, навіть занадто. В цьому нема нічого здорового - набирати та скидати так різко. Але це тільки в мені. Тільки моє. Бо ніхто, окрім мене, не знає. Жодних чарівних пігулок не існує. Все лише в голові. І, на жаль, це працює в обидві сторони. І дуже легко втратити міру. Якщо гіперфіксація дає сили - протягнемо ще. І хай коментатори думають, що щоденними знущаннями зробили мене красунею. Мені плювати. Це лише моя заслуга і тих, хто підтримував увесь час і продовжує", - додала Поліщук.

Нагадаємо, раніше Катерина Поліщук публікувала емоційне звернення до критиків, зазначивши, що люди спочатку зробили з неї героїню, а потім почали нападати за те, що вона не відповідає їхньому ідеальному образу.

