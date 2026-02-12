Україна стала на захист Гераскевича: реакція зірок на обурливе рішення МОК

Скелетоністу масово дякують за гідність та принципову позицію.

В Україні обурються рішенням Міжнародного олімпійського комітету заборонити скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зивомих Олімпійських іграх-2026.

УНІАН зібрав реакцію зірок та медійних людей, які висловилися щодо гідного вчинку спортсмена, який одягнув "шолом пам'яті" із фотографіями загиблих українських спортсменів, а також розкритикували МОК.

Фехтувальниця Ольга Харлан опублікувала в своєму Instagram-блозі знімок Гераскевича у шоломі, зазнавчиши, що своєю позицією він продемонстрував гідність та повагу до колег, які більше ніколи не зможуть взяти участь у змаганнях:

"Я знаю, як це - коли рішення приймаються не по совісті, коли ти відчуваєш безсилля, але все одно маєш тримати голову високо. І саме тому твоя сміливість говорити вголос має величезне значення. Неймовірно боляче від таких рішень. Памʼять - це не політична позиція. Це людяність. Це повага до тих, хто заплатив найвищу ціну. Ми з тобою".

Ведуча і журналістка Маша Єфросиніна зробила репост допису про дискваліфікацію, коротко підписавши його так: "Ганьба вам, Міжнародний олімпійський комітет".

Шеф-кухарка та рестораторка Ольга Мартиновська написала, що світ став дуже складним. "Іноді я думаю, що ми можемо кричати і луснути від крику, а вони все одно не почують, що коїться насправді", - додала зірка шоу "МастерШеф".

Телеведучий Андрій Бєдняков також гостро висловився щодо рішення комітету. "МОК. Можна купити всіх. Але не кожного. Але всіх. Дякую за позицію", - написав він.

Співачка Тіна Кароль назвала Владислава Гераскевича справжнім прикладом для наслідування, підкресливши, що українці ним пишаються.

Святослав Вакарчук теж зробив репост новини про заборону від МОК та написав, що поважає вчинок скелетоніста. "Коли людина має принципи, вона завжди залишається сильною", - додав співак.

Народна артистка Джамала відзначила, що проявити голос завжди страшно, тому вона дуже вдячна Владиславу за сміливість.

Як повідомляв УНІАН, Владислав Гераскевич не погоджується з рішенням МОК та готовий оскаржувати його. Спортсмен заявив, що не порушив жодних правил, а лише відстоював інтереси України та пам’ять про загиблих спортсменів.

