Останній концерт легендарного рок-гурту відбувся у 2018.

Легендарний рок-гурт Radiohead оголосив про своє повернення на сцену. Музиканти поїдуть у концертний тур вперше після 7-річної перерви. Про це повідомляє Independent.

Учасники бенду на чолі з солістом Томом Йорком гастролюватимуть містами Європи. Зокрема їхні концерти пройдуть в Лондоні, Берліні, Мадриді, Болоньї та Копенгагені з листопада по грудень 2025-го. Загалом Radiohead планують провести двадцять шоу.

Один з учасників колективу, барабанщик Філ Селвей розповів, що ідея повернутися на сцену з'явилася у них рік тому, коли вони вперше за тривалий час зібралися разом на репетицію.

"Минулого року ми зібралися разом на репетицію, просто так, заради задоволення. Після семирічної паузи було дуже приємно знову зіграти пісні та відновити зв’язок із музичною ідентичністю, яка глибоко засіла всередині всіх нас п’ятьох. Це також спонукало нас захотіти зіграти кілька концертів разом", - зазначив музикант.

У гурт повідомив, що збиратимуть під час свого туру кошти на благодійність. Наприклад, ціни на квитки у Великій Британії включатимуть збір у розмірі 1 фунта стерлінгів для фонду Live Trust, який підтримує громадські концертні майданчики. У Європі 1 євро з кожного квитка буде спрямовано організації "Лікарі без кордонів", яка надає допомогу й Україні. Radiohead пообіцяли подвоїти загальну суму зібраних коштів.

Нагадаємо, що кілька років тому учасники Radiohead створили новий гурт The Smile та презентували пісню You Will Never Work in Television Again.

