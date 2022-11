Таня Муіньо знімає кліпи для світових зірок.

Українського кліпмейкера Таню Муіньо знову номінували на престижну музичну премію "Греммі". Вона може отримати нагороду в номінації "Найкраще музичне відео" за кліп, знятий для Гаррі Стайлза на пісню "As it was".

Відомо, що кліп вийшов на початку повномасштабного російського вторгнення. За 7 місяців ролик зібрав 360 мільйонів переглядів на YouTube.

Відомо, що кліпи Тані набирають десятки мільйонів переглядів на YouTube. Рекордсменом є кліп на пісню "Троль" ("Вермя и Стекло"), який зібрав понад 170 000 000 переглядів.

Крім того, Муіньо знімає кліпи не тільки для українських зірок. В її портфоліо є роботи над кліпами для американської співачки Кетті Перрі, британських інді-рокерів Foals, Брітні Спірс та Елтона Джона.

Також Муіньо є переможницею в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018).

Нагадаємо, раніше українець Микита Кузьменко отримав нагороду на премії MTV Video Music Awards 2022 за найкращу операторську роботу. Він працював в команді режисера Таню Муіньо під час зйомок кліпу Гаррі Стайлса.

