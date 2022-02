Британські інді-рокери готують новий альбом Life Is Yours, кліп створювався для синглу "2am".

Британські інді-рокери Foals готують сьомий альбом і вже скоро хочуть порадувати фанатів рейв-роком. Для їхньої нової пісні "2am" українка Таня Муіньо вже зняла кліп у Києві.

Про це музиканти розповіли в інтерв'ю NME.

Гітарист Foals Янніс Філіппакіс і його колеги зовсім недавно повернулися з Києва. Там група знімалася для нового кліпу. Відео режисирувала eкраїнка Таня Муіньо, яка створювала кліпи для Lil nas X, Cardi B, The Weeknd і Lizzo.

За словами музикантів, вони переймалися через те, що кліп може не вийти. Вони навіть хотіли відмовитися від ідеї створення відео. Група не відразу зважилася знімати сцени вечірок і веселощів в Києві, на тлі можливого вторгнення РФ в Україну.

"Це було трохи сюрреалістично. Кілька тижнів тому нам довелося зателефонувати з приводу того, чи варто відмовитися від ідеї поїхати туди на зйомки. Ми як би ризикували, і все було добре, але було відчуття, що все йде шкереберть", - зізнався гітарист.

Однак всі переживання залишилися в минулому. Музиканти всеж вирушили до Києва і попрацювали з Танею Муіньо. Коли саме Foals представить кліп і нову пісню - поки що не повідомляється. Однак відомо, що реліз сьомого альбому намічений на літо 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно знятий Танею Муіньо скандальний кліп для пісні Montero (Call Me by Your Name) номінували на American Music Awards.

