Шанувальники прийшли в захват.

Популярний співак Макс Барських вирішив українізувати свої пісні, тому почав перекладати їх з російської мови на рідну. Зараз на його концертах вже не можна почути пісні в старій версії, адже вони звучать тільки українською.

Зараз артист переклав ще один хіт під назвою "Лей, не жалей". Шанувальники зраділи цій новині і відзначили, що творчість Барських стала більш актуальною і класною.

Що пишуть користувачі мережі

Відео дня

"Чудово звучить українська версія"

"Максе, який ти молодець, що переклав свої пісні. Це просто мед для вух"

"Круто. Це як ковток повітря з минулого життя. Російську принципово викреслила зі свого життя. Тож дякую!"

"Вау, як класно. Так мені подобається ще більше"

"Яка ніжна наша мова. На іншій якось грубо звучало"

"Лий, не жалій" - текст пісні

Куплет 1:

П'ятниця б'ється в мій дім

Мене заносити в танці

Повернемося вранці

Я не залишуся один

Я хочу закохатися

Голову втрачати

Приспів:

Я пролітаю серед п'яних машин

Ми залишаємося один на один

Не працюють тут мої номери

Це нове життя

І мене не знайти

Ні про що не жалій

Краще точно не буває

Все, що не ранить, додає нам сил

Завтра ніхто не відміняє

Цієї ночі свою душу

Лий лий не жалій

Зміна маршруту

Лий лий не жалій

Треба забутись

Лий лий не жалій

Залишай смуток

Лий лий не жалій

Лий не жалій лий

Куплет 2:

Я загубив орієнтир

Тепер нема дистанції

Темрява і танці

Ти прикрашаєш мій світ

І ми готові здійснитися

Сили гравітації

Куплет 3:

Наша ніч - провідник

Сьогодні на втечу

Я для себе змінив

Всі плани на вечір

Ніч - провідник

Лікуй мої рани

Я один на один

І це нормально

Нагадаємо, раніше Макс Барських вразив перекладом свого хіта "Я хочу танцювати".

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