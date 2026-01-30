Оголошено склад жюрі Нацвідбору на 'Євробачення-2026'

Фінал Нацвідбору відбудеться вже 7 лютого.

Суспільне Мовлення оголосило склад журі Національного відбору на "Євробачення-2026". Ними стали переможниця "Євробачення-2004" Руслана, співачка Злата Огнєвіч, композитор Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов, а також режисер та хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Креативний продюсер Нацвідбору-2026 Герман Нєнов пояснив, чим зумовлена зміна панелі журі:

"Цього року ми суттєво змінили підхід до формування журі. Їх кількість буде збільшено до п’яти, і тепер це вже не просто група суддів, які ставлять загальну оцінку. Це експертна панель, у якій кожен член представляє окремий вектор, що є складовою успішного виступу на Євробаченні... Саундпродюсер і композитор Євген Філатов оцінюватиме конкурсну пісню, її структуру, хуковість і загальний потенціал. Злата Огнєвіч... оцінюватиме вокальну складову виступів: техніку, стабільність і впевненість під час живого виконання. Костянтин Томільченко... оцінюватиме потенціал конкурсної пісні й артиста для виступу на великій сцені. Руслана... оцінюватиме харизму, унікальність і потенціал до перемоги на конкурсі. П’ятий член журі – медіаексперт, генеральний продюсер одного з найбільших медіахолдингів України Віталій Дроздов – оцінюватиме потенціал пісні й артиста до медійного резонансу".

Відео дня

Руслана своєю чергою зазначила, на що особисто вона звертатиме увагу під час відбору:

"Я хочу почути пісню, яка зробить революцію в музиці за допомогою українських елементів. Хочеться побачити артиста, який на великій сцені покаже, що в нас достатньо драйву, щоби перемогти".

Як писав УНІАН, фінал Нацвідбору України на "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: