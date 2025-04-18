Додаток для знайомств хоче підвищити впевненість користувачів у собі.

Хоча нова AI-гра від Tinder і була оголошена в День дурня (1 квітня) - це зовсім не жарт. Гра під назвою The Game Game (AI-функція від Tinder) дає змогу користувачам "фліртувати" з АІ-ботами, тренувати навички флірту й отримувати зворотний зв'язок про те, наскільки добре в них це виходить, перш ніж застосувати це в "реальному житті".

Використання AI-ботів на кшталт ChatGPT і OpenAI - вже не новинка. Молодь дедалі більше звикає до ідеї спілкування з роботами, і Tinder використовує цей феномен, щоб залучити нових користувачів, пише Mirror.

The Game Game створює сценарії в стилі "зустрілися завдяки щасливому випадку" - як у корейських дорамах - де користувач за допомогою своєї чарівності спілкується з AI-персонажем. Мета Tinder у цій "грі" - зробити флірт менш страшним і більш захопливим, даючи змогу людям практикуватися в безпечній, невимушеній обстановці.

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Також це допомагає користувачам підвищити впевненість у собі та легше самовиражатися під час знайомств із потенційними партнерами в застосунку.

Директор з інновацій Match Group Алекс Осборн-старший заявив: "Цей проєкт дав нам можливість поекспериментувати з тим, як ШІ може зробити знайомства трохи веселішими та трохи менш страшними. Ми співпрацювали з OpenAI, щоб створити щось легке та грайливе, але при цьому засноване на реальних технологіях - поєднуючи індивідуальність, зворотний зв'язок і дрібку грайливості, щоб тримати людей у тонусі".

Як працює The Game Game від Tinder

Коли користувач натискає на логотип Tinder у верхньому лівому кутку екрана, він потрапляє в інтерфейс The Game Game, де йому надають AI-персонаж, заснований на його вподобаннях за віком і статтю. Після створення сценарію AI починає розмову.

Спілкування відбувається в голосовому форматі, що змушує користувача вийти із зони комфорту і на практиці протестувати свої флірт-навички, щоб до кінця "побачення" домогтися успіху. Залежно від розвитку сценарію, розмова може закінчитися гладко або піти несподіваним шляхом.

Після завершення сесії AI-бот дає зворотний зв'язок у реальному часі, вказуючи, наскільки добре тривало спілкування, чи є прогрес, а також зазначає помилки і дає поради, як їх уникнути в майбутньому. Користувач отримує оцінку за шкалою з трьох "вогників" - чим більше чарівності та гумору він проявить, тим вищим буде результат.

Інші цікаві технологічні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що нова нейромережа Google створює реалістичні відео за хвилину. Модель уміє генерувати восьмисекундні відео з роздільною здатністю 720p і краще, порівняно з конкурентами, "розуміє фізику реального світу та нюанси людських рухів і міміки".

Крім того, творці ChatGPT готуються до запуску абсолютно нової соцмережі, ядро якої - функція генерації зображень із ChatGPT, до якої прикручено новинну стрічку. Цікаво, що Сем Альтман натякав на це ще в лютому.

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