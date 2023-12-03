Він сказав, що бажання спілкуватися у нього немає.

Відомий ведучий Олексій Суханов вже багато років живе і працює в Україні, незважаючи на те, що народився в Росії. Нещодавно він і зовсім отримав український паспорт. До слова, поміняти громадянство він вирішив після повномасштабного російського вторгнення.

Відомо, що в країні-агресора у нього залишилися родичі і знайомі. Однак, як зізнався Суханов в інтерв'ю "Обозревателю", він не має ніякого бажання з ними спілкуватися.

"Я не хочу спілкуватися з тими, хто там живе, родичі це чи просто знайомі. У мене там немає нікого і нічого. За винятком двох людей - бабусі і дідуся. Але вони вже в іншому світі, і я перед ними чесний. Думаю, мною пишаються. Кожен день про них згадую – це єдині люди, яких мені не вистачає", - сказав ведучий.

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Він додав, що для нього не існує хороших чи поганих росіян. Він всіх їх вважає пристосуванцями.

"Я не вірю в будь-яку можливість розквіту так званої Росії. Не вірю в те, що ця країна коли-небудь може стати цивілізованою. Не вірю в чинну силу російської культури. Не поділяю представників цієї країни на хороших і поганих. Вони для мене пристосуванці або імпотенти – нехай вибирають, третього не дано", - додав Олексій.

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов зізнався, що зробив зі своїм російським паспортом.

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