Знімками зірка поділилася в блозі.

Зірка серіалу "Школа" і українська співачка Анна Трінчер любить дивувати публіку своїми фотографіями. Так, вона регулярно ділиться з фанатами відвертими знімками, які збирають сотні задоволених коментарів і тисячі лайків.

Зараз вона вирішила здивувати - опублікувала знімки з нареченим Олександром Волошиним. Фотографії були зроблені під водою.

На них Трінчер з'явилася в купальнику, а її коханий - в чорних штанях. Вони пристрасно обіймаються.

Зазначимо, нещодавно Анна Трінчер відсвяткувала свій 21-й день народження. На честь цього вона шокувала відвертими фото в пальто на голе тіло.

Нагадаємо, зірка серіалу "Школа" Трінчер блиснула формами в прозорій білизні.

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