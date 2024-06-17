Британська акторка Аджоа Андох, відома за своїми ролями в популярних серіалах "Бріджертони" та "Доктор Хто", зустрілася з біженцями з України.
Посол організації "Міжнародний комітет порятунку" відвідала безпечний простір, створений для жінок і дітей, які втекли від війни в Україні, у польському місті Гдиня. Про візит повідомляється на сайті IRC.
"Як мати, я глибоко вражена, коли чую історії звичайних жінок, яким доводиться робити нестерпний вибір: залишатися з чоловіками, партнерами і, можливо, літніми родичами, або хапати дітей і тікати, коли бомби дедалі ближче й ближче. Усім жінкам, з якими я зустрілася в п'ятницю, довелося зробити цей несамовитий вибір", - сказала актриса.Відео дня
Бріджертони: новий сезон
Американський історико-драматичний серіал заснований на серії романів Джулії Квінн. Він розповідає про життя лондонського вищого суспільства епохи Регентства.
Прем'єра першого сезону відбулася в грудні 2020 року, у серіалу швидко з'явилася велика фан-база. Нещодавно Netflix випустив третій сезон.
Серіал продовжили на четвертий сезон, також був випущений спін-офф "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів".