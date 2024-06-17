Вона поспілкувалася з маленькими українцями.

Британська акторка Аджоа Андох, відома за своїми ролями в популярних серіалах "Бріджертони" та "Доктор Хто", зустрілася з біженцями з України.

Посол організації "Міжнародний комітет порятунку" відвідала безпечний простір, створений для жінок і дітей, які втекли від війни в Україні, у польському місті Гдиня. Про візит повідомляється на сайті IRC.

"Як мати, я глибоко вражена, коли чую історії звичайних жінок, яким доводиться робити нестерпний вибір: залишатися з чоловіками, партнерами і, можливо, літніми родичами, або хапати дітей і тікати, коли бомби дедалі ближче й ближче. Усім жінкам, з якими я зустрілася в п'ятницю, довелося зробити цей несамовитий вибір", - сказала актриса. Відео дня

Бріджертони: новий сезон

Американський історико-драматичний серіал заснований на серії романів Джулії Квінн. Він розповідає про життя лондонського вищого суспільства епохи Регентства.

Прем'єра першого сезону відбулася в грудні 2020 року, у серіалу швидко з'явилася велика фан-база. Нещодавно Netflix випустив третій сезон.

Серіал продовжили на четвертий сезон, також був випущений спін-офф "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів".

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