За словами королівської особи, рішучість Великої Британії має допомогти у цьому питанні.

Велика Британія повинна "протистояти тиранії", аби покласти край війні в Україні. Про це заявила королева Камілла під час урочистої вечері у Лондоні, передає The Telegraph.

За її словами, "рішучість" країни допоможе "знайти рішення для ще однієї руйнівної та жорстокої війни".

Під час своєї промови королева віддала шану попередникам полку "The Rifles", головнокомандувачем якого вона є, які воювали у Кримській війні у 1850-х роках.

"Нещодавно ми відзначили 80-ту річницю перемоги в Європі та перемоги над Японією. Під час цих урочистостей я мала щастя поговорити наодинці з багатьма нашими ветеранами, які висловили чітке і одностайне прохання: шлях до миру потрібно прокладати з такою ж енергією і рішучістю, з якою наші збройні сили готуються до бою. Тому цілком доречно повернути час на 170 років назад, коли попередники "The Rifles" стояли пліч-о-пліч з нашими європейськими союзниками на території сучасної України. Давайте сподіватимемося, як це робили наші попередники, що наша рішучість протистояти тиранії в цьому ж регіоні знову допоможе знайти рішення для іншої руйнівної і жорстокої війни", - заявила Камілла.

У The Telegraph нагадали, що у липні 2020 року королева стала наступницею принца Філіпа, покійного герцога Единбурзького, на посаді полковника-командира полку "The Rifles". Також вона повʼязана з цим полком через свого покійного батька, майора Брюса Шанда, який помер у 2006 році у віці 89 років.

Велика Британія і Україна - останні новини

Раніше Міноборони повідомило, що Британія виготовлятиме перехоплювачі "Шахедів" для України. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць.

"Спільно із союзниками розвиваємо спроможності протиповітряної оборони України. Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "Шахедами"", - зазначив він.

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розмістити миротворців в Україні, але є умова. Він наголосив, що це відбудеться, якщо буде припинено бойові дії в країні.

"Чи все ще готова Велика Британія розгортати війська на місцях у разі припинення бойових дій, відповідь - так. Це наша поточна позиція", - запевнив Стармер.

